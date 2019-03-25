Steam отримає приємне і довгоочікуване оновлення: що зміниться

Компанія Valve Software представила новий користувацький інтерфейс Steam на Game Developers Conference 2019. За попередніми даними, новий дизайн запустять вже до кінця 2019 року.

Які зміни чекають на Steam? Як повідомляє USGamer, перша зміна стосується бібліотеки Steam, яка не оновлювалася протягом дуже довгого часу. Новий дизайн відображає проекти,в які нещодавно зіграв користувач, останні апдейти і решту колекції.

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Також там можна побачити список друзів і те, у що вони зараз грають. Крім того, Valve додасть індивідуальні фільтри для швидкого сортування бібліотеки Steam.

Сторінки ігор в бібліотеці також отримають візуальне оновлення. Вони будуть включати інформацію про останні події та оновлення, активності в списку друзів, скріншоти і елементи Steam Workshop.



Які оновлення отримає Steam

Друга зміна стосується вкладки подій, яка заснована на секції новин ігор. На сторінці гравці зможуть побачити останні апдейти проектів зі своєї колекції, особливі події і трансляції.

Valve підносить це як місце, де розробники і видавці можуть зв'язатися зі своїм співтовариством. Там будуть розміщуватися блоги з докладною інформацією, зображеннями і посиланнями на зовнішній контент.



В Steam нові розділи

На вкладці подій користувачі самі зможуть визначити, за чим хочуть стежити, а що їх не цікавить. Гравці також матимуть можливість відзначати події і встановлювати нагадування, які можуть приходити у вигляді повідомлень клієнта Steam, елементів календаря Google та iCal або текстових повідомлень.

Коли чекати оновлення? Бета-версія нового дизайну запуститься цього літа, але Valve сподівається провести відкрите тестування системи подій вже в найближчі місяці.

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