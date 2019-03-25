Steam отримає приємне і довгоочікуване оновлення: що зміниться

52 Читать новость на русском
Steam отримає приємне і довгоочікуване оновлення
Steam отримає приємне і довгоочікуване оновлення / unsplash

Компанія Valve Software представила новий користувацький інтерфейс Steam на Game Developers Conference 2019. За попередніми даними, новий дизайн запустять вже до кінця 2019 року.

Які зміни чекають на Steam? Як повідомляє USGamer, перша зміна стосується бібліотеки Steam, яка не оновлювалася протягом дуже довгого часу. Новий дизайн відображає проекти,в які нещодавно зіграв користувач, останні апдейти і решту колекції.

Читайте також: Ілон Маск кумедно відреагував на реліз гри Sekiro: Shadows Die Twice

Також там можна побачити список друзів і те, у що вони зараз грають. Крім того, Valve додасть індивідуальні фільтри для швидкого сортування бібліотеки Steam.

Сторінки ігор в бібліотеці також отримають візуальне оновлення. Вони будуть включати інформацію про останні події та оновлення, активності в списку друзів, скріншоти і елементи Steam Workshop.

Steam
Які оновлення отримає Steam

Друга зміна стосується вкладки подій, яка заснована на секції новин ігор. На сторінці гравці зможуть побачити останні апдейти проектів зі своєї колекції, особливі події і трансляції.

Valve підносить це як місце, де розробники і видавці можуть зв'язатися зі своїм співтовариством. Там будуть розміщуватися блоги з докладною інформацією, зображеннями і посиланнями на зовнішній контент.

Steam
В Steam нові розділи

На вкладці подій користувачі самі зможуть визначити, за чим хочуть стежити, а що їх не цікавить. Гравці також матимуть можливість відзначати події і встановлювати нагадування, які можуть приходити у вигляді повідомлень клієнта Steam, елементів календаря Google та iCal або текстових повідомлень.

Коли чекати оновлення? Бета-версія нового дизайну запуститься цього літа, але Valve сподівається провести відкрите тестування системи подій вже в найближчі місяці.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
сьогодні
59534
Теги: Техно Ігри Steam
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
24 березня 22:06 Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
1525
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
24 березня 18:04 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 804
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
23 березня 22:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Олег Тичинський 1553
Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
21 березня 13:02 Що та скільки українці купують в інтернеті: цікава статистика
1382
Скільки нові Apple iPad mini і iPad Air коштують в Україні: ціни
19 березня 21:12 Скільки нові Apple iPad mini і iPad Air коштують в Україні: ціни
480
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук