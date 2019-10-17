Steam віддає ігри Wolfenstein із великими знижками: деталі акції

Сервіс цифрової дистрибуції Steam приготував сюрприз для геймерів. Магазин Valve запустив знижки на всі ігри серії Wolfenstein.

Подешевшали майже всі ігри франшизи. Невеликі виключення – Wolfenstein 2009 року, яка, на жаль, недоступна в магазині, і Return to Castle Wolfenstein, яка входить в доступний бандл з іншими класичними релізами лінійки, але сама в ціні не втратила.

Читайте також: У PlayStation Store стартував великий розпродаж: які ігри подешевшали

Зате солідні знижки отримали всі частини оновленої серії. Ось список уцінених тайтлів:

Акція завершиться 18 жовтня. До слова, у любителів класичних частин Wolfenstein, можливо, скоро з'явиться привід для радості.

Нещодавно NVIDIA заявила, що зібрала окрему команду для додавання трасування променів в класичні ігри, як це було з Quake II. Список обраних тайтлів поки не оголошували, але таку значущу серію навряд чи обійдуть стороною.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно