Steam віддає ігри Wolfenstein із великими знижками: деталі акції
Сервіс цифрової дистрибуції Steam приготував сюрприз для геймерів. Магазин Valve запустив знижки на всі ігри серії Wolfenstein.
Подешевшали майже всі ігри франшизи. Невеликі виключення – Wolfenstein 2009 року, яка, на жаль, недоступна в магазині, і Return to Castle Wolfenstein, яка входить в доступний бандл з іншими класичними релізами лінійки, але сама в ціні не втратила.
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Зате солідні знижки отримали всі частини оновленої серії. Ось список уцінених тайтлів:
- Wolfenstein 3D – 65 гривень (-50%);
- Spear of Destiny – 39 гривень (-51%);
- Wolfenstein: The New Order – 260 гривень (-50%);
- Wolfenstein: The Old Blood – 260 гривень (-50%);
- Wolfenstein II: The New Colossus – 624 гривні (-60%);
- Wolfenstein: Youngblood – 479 гривень (-20%);
- Wolfenstein: Cyberpilot – 199 гривень (-50%).
Акція завершиться 18 жовтня. До слова, у любителів класичних частин Wolfenstein, можливо, скоро з'явиться привід для радості.
Нещодавно NVIDIA заявила, що зібрала окрему команду для додавання трасування променів в класичні ігри, як це було з Quake II. Список обраних тайтлів поки не оголошували, але таку значущу серію навряд чи обійдуть стороною.
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