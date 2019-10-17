Steam віддає ігри Wolfenstein із великими знижками: деталі акції

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Steam віддає ігри Wolfenstein із великими знижками
Steam віддає ігри Wolfenstein із великими знижками / Фото з вільних джерел

Сервіс цифрової дистрибуції Steam приготував сюрприз для геймерів. Магазин Valve запустив знижки на всі ігри серії Wolfenstein.

Подешевшали майже всі ігри франшизи. Невеликі виключення – Wolfenstein 2009 року, яка, на жаль, недоступна в магазині, і Return to Castle Wolfenstein, яка входить в доступний бандл з іншими класичними релізами лінійки, але сама в ціні не втратила.

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Зате солідні знижки отримали всі частини оновленої серії. Ось список уцінених тайтлів:

  1. Wolfenstein 3D – 65 гривень (-50%);
  2. Spear of Destiny – 39 гривень (-51%);
  3. Wolfenstein: The New Order – 260 гривень (-50%);
  4. Wolfenstein: The Old Blood – 260 гривень (-50%);
  5. Wolfenstein II: The New Colossus – 624 гривні (-60%);
  6. Wolfenstein: Youngblood – 479 гривень (-20%);
  7. Wolfenstein: Cyberpilot – 199 гривень (-50%).

Акція завершиться 18 жовтня. До слова, у любителів класичних частин Wolfenstein, можливо, скоро з'явиться привід для радості.

Нещодавно NVIDIA заявила, що зібрала окрему команду для додавання трасування променів в класичні ігри, як це було з Quake II. Список обраних тайтлів поки не оголошували, але таку значущу серію навряд чи обійдуть стороною.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри
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