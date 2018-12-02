Stella Artois продає "робота-бармена"

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Stella Artois продає "робота-бармена"
Stella Artois продає "робота-бармена"

Виробник пива Stella Artois на своєму офіційному сайті продає робота, що може розносити пиво. Він працює, як робот-порохотяг.

Про це пише сайт gagadget.com.

Як бачимо у ролику, ідею запозичили у звичайного робота-порохотяга. Його власник вирішив перетворити його на бармена.

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Цікаво, що американському сайті компанії навіть можна купити комплект такого робота за 20 доларів (560 гривень).

Для інших користувачів є креслення, тож підставку можна було зробити самостійно.

Як працює робот-порохотяг: відео

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Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: Техно
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