Stella Artois продає "робота-бармена"
Виробник пива Stella Artois на своєму офіційному сайті продає робота, що може розносити пиво. Він працює, як робот-порохотяг.
Про це пише сайт gagadget.com.
Як бачимо у ролику, ідею запозичили у звичайного робота-порохотяга. Його власник вирішив перетворити його на бармена.
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Цікаво, що американському сайті компанії навіть можна купити комплект такого робота за 20 доларів (560 гривень).
Для інших користувачів є креслення, тож підставку можна було зробити самостійно.
Як працює робот-порохотяг: відео
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Джерело: Техно
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