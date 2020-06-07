Вчені зі Стенфордського університету розробили спосіб використання громадського транспорту при доставці посилок дронами. Це рішення допоможе збільшити швидкість доставки і можливу відстань, а також знизити економічні витрати.

Наразі безпілотники доставки не можуть вільно літати через центри великих міст, оскільки в них зосереджена велика кількість перешкод для польоту. Однак зовсім скоро це може змінитися завдяки розробці дослідників зі Стенфорда.

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Використання громадського транспорту дронами допоможе їм перетинати важкопрохідні області. Згідно з методикою вчених зі Стенфордського університету, безпілотники можуть прикріплятися до зовнішньої сторони автобусів або трамваїв, що дозволить збільшити дальність польоту на 260% в порівнянні з одиночним польотом.

Як працюватиме система

Розроблена фахівцями система може керувати роботою комплексу дронів до 200 одиниць, доставляючи щодня до 5000 посилок. Штучний інтелект системи може функціонувати в великих містах з кількістю зупинок громадського транспорту до 8000 – вчені тестували її в Сан-Франциско та Вашингтоні.

При цьому фахівці не запитували будь-яких додаткових даних в департаментах з громадського транспорту в цих містах – системі досить мати відомості про зупинки, розміщені у відкритому доступі. При цьому дослідники відзначають, що, хоч і не консультувалися з міськими службами, в подальшому зв'язуватися з ними потрібно, щоб визначити додаткові зовнішні чинники і потенційний вплив на міське середовище при використанні автобусів та трамваїв для дронів доставки.

Відео описує суть та деталі системи доставки

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На що система здатна зараз

Наразі система може повноцінно обробляти запити, якщо дрони несуть по одній посилці і відправляються на дозарядку в перервах між відправленнями. Крім того, вона не враховує можливі затримки і жорсткі тимчасові рамки, які потенційно можуть встановлювати клієнти – дрони прилітають за адресою якомога швидше, однак можуть не встигати до заданого терміну через невизначеність руху громадського транспорту і ситуації на дорогах.

В найближчому майбутньому дослідники спробують врахувати і ці фактори, а також оцінити експлуатаційні витрати і потенційні зовнішні фактори, такі як шумове забруднення і вплив на людей.