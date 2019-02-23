Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні

Разом із флагманською лінійкою смартфонів, компанія Samsung представила бездротові навушники Galaxy Buds. Вони відрізняються компактними розмірами, зручним управлінням та якісним звуком від AKG.

Характеристики. У нових навушниках реалізований вдосконалений режим Ambient Sound, завдяки якому людина залишається в курсі всього, що відбувається навколо, навіть коли аксесуар у вухах. Чистоту голосу під час розмови забезпечує адаптивний подвійний мікрофон в кожному навушнику.

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Пристрій забезпечує до 6 годин прослуховування музики або до 5 годин телефонних розмов в режимі Bluetooth-підключення. Компактний футляр збільшує час відтворення аудіо на 7 годин.



Samsung Galaxy Buds отримали стильний дизайн



Samsung Galaxy Buds надійдуть у продаж в трьох кольорах

Всього лише 15-хвилинна підзарядка продовжить роботу ґаджета майже на 2 години. А завдяки технології бездротової зарядки користувач може швидко зарядити навушники від смартфона Samsung Galaxy S10.



Samsung Galaxy Buds підтримують бездротову зарядку

Дата виходу та ціна в Україні. Samsung Galaxy Buds надійдуть у продаж вже в квітні. Вартість ґаджетів в українських магазинах встановлена на позначці 3 999 гривень. Також вони стануть подарунком для користувачів, які оформили попереднє замовлення на будь-який новий смартфон серії Galaxy S10. Пристрої будуть доступні в кольорах "онікс", "вершки" і "цитрус".



Ціни Samsung Galaxy Buds



Ціни Samsung Galaxy Buds

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