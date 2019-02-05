"Стіна впала": Google таємно змінила політику конфіденційності

Компанія Google змінила політику конфіденційності своїх сервісів непомітно для власників облікових записів. Відтепер історія переглядів браузера може бути порівняна з особистими даними власника облікового запису Google.

Ресурс The Nex Web повідомляє, що коли Google купила рекламну мережу DoubleClick в 2007 році, засновник компанії Сергій Брін стверджував, що конфіденційність буде для пошукового гіганта "пріоритетом номер один при впровадженні рекламних продуктів".

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Як працював DoubleClick останні роки? Протягом майже десятиліття база даних DoubleClick по перегляду веб-сторінок зберігалася окремо від персональної інформації користувачів, яку Google отримувала з Gmail та інших облікових записів.

Коли Google змінила політику конфіденційності? Але як з'ясувалося, влітку 2018 року корпорація змінила умови використання своїх сервісів. Згідно оновленою політикою приватності, історія переглядів браузера може бути прирівняна до особистих даних власника облікового запису Google. Складений таким чином докладний "портрет" дозволяє рекламним агентствам показувати таргетовану рекламу з урахуванням індивідуальних переваг окремих користувачів.

Той факт, що дані DoubleClick не були пов'язані з інформацією, що дає змогу встановити особу, був дійсно важливим аргументом. Це була прикордонна стіна між стеженням і підтриманням видимості приватного життя. І вона тільки що впала ,

– заявив директор факультету конфіденційності і технологій Джорджтаунського Центру права Пол Ом.

Чому Google змінила політику конфіденційності? Представник Google Андреа Фавіль опублікувала заяву, що описує зміну політики конфіденційності Google як необхідність пристосуватися до "революції смартфонів".

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"Ми оновили нашу рекламну систему і пов'язані з нею елементи управління, щоб вони відповідали тому, як люди використовують Google сьогодні: на багатьох різних пристроях. Зміна є необов'язковою. Якщо користувачі не підписуються на ці зміни, їх досвід використання сервісів Google залишиться незмінним", – повідомила Фавіль.

Як захистити свої дані? Щоб відмовитися від змін, слід увійти в свій обліковий запис Google і вимкнути персоналізацію реклами і параметри відстеження в меню "дані і персоналізація".

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