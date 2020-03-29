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Стопер від Xiaomi – дуже корисний тренажер під час карантину

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Стопер від Xiaomi / aliexpress

Під час карантину нам рекомендують якомога рідше виходити здому. Однак, рух і заняття спортом – це важливі запоруки міцного імунітету. Хорошим рішенням стане тренажер від Xiaomi – Xqiao Q780, який допоможе рухатись навіть цілодобово перебувають у квартирі.

Стопер Xiaomi Xqiao Q780 важить всього 6,5 кілограмів і має компактні габарити – 395 × 387 × 175 мм.

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Його можна розмістити навіть у невеличкій квартирі. Пристрій витримує вагу користувача до 100 кілограмів.

Як працює

Потрібно просто крокувати на пристрої. Він є кардіо-тренажером. Тут ж різні режими роботи, тож апарат може замінити прогулянку або відтворити підіймання по сходах.

Xiaomi Xqiao Q780  – хороше рішення під час карантину / aliexpress

Xiaomi Xqiao Q780 також має безшумний механізм роботи. Користувач може скористатись регулятором інтенсивності. Тренажер оснащений рифленими панелями для ніг та LCD-дисплеєм На ньому відображається час, кількість кроків і спалюються калорії.

Ціна

Тренажер Xiaomi Xqiao Q780 можна замовити на AliExpress за 85 доларів (2 400 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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