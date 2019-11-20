Сторонні ресурси збирають персональні дані – чому у цьому винні самі користувачі

Мабуть, кожного обурила інформація про витік даних у Facebook. Нас дуже засмучує, що різні сайти збирають про нас персональні дані. Але часто у цьому винні самі користувачі.

Таку думку Техно 24 висловив експерт із кібербезпеки у компанії Dell Бернхард Отупал.

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"Дуже часто проблема із витоком персональних даних – це вина самих користувачів. Більшість просто не читає умови, а одразу погоджується, навіть не знаючи на що дає свою згоду. Останнім часом було дуже багато критики навколо збору даних Facebook. Але соцмережа збирає лише ті дані про користувачів, на які вони дають згоду", – пояснив експерт.

Тож він радить уважніше читати умови, на які користувач дає згоду. При цьому він визнає, що умови згоди, які надають ресурси, зазвичай дуже довгі та незрозумілі. Це теж проблема, адже дехто може не зрозуміти, на що погоджується, або банальне не зможе дочитати до кінця.

"Я думаю, їх потрібно зробити коротшими і зрозумілішими для широкого кола людей. В Євросоюзі існує регламент щодо захисту персональних даних усіх осіб (GDPR). Це важливий крок щодо регуляції захисту персональних даних", – додав Отупал.

Що відомо про витік даних у Facebook? Це один із найбільш гучних скандалів в історії існування соцмереж. Тоді у відкритий доступ потрапили понад 540 мільйонів записів користувачів. Дані користувачів Facebook стали доступними на інших платформах і в хмарному сховищі Amazon. Також компанію критикували за те, що її політика безпеки давала змогу користувачам втручатися у вибори. Зокрема, соцмережу звинуватили у витоку даних 50 мільйонів користувачів.

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