Ще задовго до офіційної презентації Google Pixel 3 XL в мережі почали просочуватись знімки із новим смартфоном. Тоді чимало фанатів Google Pixel обурились через надто громіздкий виріз. Тепер же до "моноброви" вгорі додалась ще одна – збоку.

Про це повідомляє The Verge.

Ще одна "моноброва" з’явилась на деяких смартфонах Pixel 3 XL. Однак, це не фізичний виріз на екрані, він з’явився через збій програмного забезпечення.

Читайте також: Смартфони Google Pixel 3 та Google Pixel 3 XL презентували офіційно: характеристики і ціна

У компанії Google вже підтвердили, що їм відомо про цю проблему і зараз вони працюють над її виправленням в оновленні програмного забезпечення.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно