Страх перфекціоніста: на Google Pixel 3 XL раптово з’явилась ще одна "моноброва"

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на Google Pixel 3 XL раптово з’явилась ще одна "моноброва"
на Google Pixel 3 XL раптово з’явилась ще одна "моноброва" / theverge.com

Ще задовго до офіційної презентації Google Pixel 3 XL в мережі почали просочуватись знімки із новим смартфоном. Тоді чимало фанатів Google Pixel обурились через надто громіздкий виріз. Тепер же до "моноброви" вгорі додалась ще одна – збоку.

Про це повідомляє The Verge.

Ще одна "моноброва" з’явилась на деяких смартфонах Pixel 3 XL. Однак, це не фізичний виріз на екрані, він з’явився через збій програмного забезпечення.

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У компанії Google вже підтвердили, що їм відомо про цю проблему і зараз вони працюють над її виправленням в оновленні програмного забезпечення.

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Теги: Техно Смартфони Google Pixel 3 Google Pixel Google
Джерело: Техно
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