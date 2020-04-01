Stratolaunch створює систему багаторазових гіперзвукових бойових дронів

У минулому компанія Stratolaunch розробляла гігантський літак для космічних запусків з повітря. Цей проєкт згорнули майже рік тому і багато хто вважав, що компанія увійшла в стадію ліквідації. Однак вона повернулася з новим проєктом, під який вже знайшла інвестора. Тепер Stratolaunch створить флот гіперзвукових дронів, які будуть виконувати розвідувальні та військові завдання.

Перший апарат – Talon-A – повинен показати свої можливості вже в 2022 році. Цей апарат на рідкому паливі планують запускати з борту двохфюзеляжного літака з розмахом крил 117 метрів. У польоті Talon-A розвине швидкість в 5 – 7 махів, а потім перейде на заплановану висоту і спуститься на посадкову смугу. Також у нього буде можливість злітати з землі, повідомляє Space News.

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Особливості гіперзвукових дронів

В описі проєкту зазначається, що це буде гнучка, високошвидкісна випробувальна платформа для розвідувальних, оборонних і наступальних цілей. Автори документа підкреслюють можливість збору даних під час гіперзвукового польоту.

Розробники сподіваються, що Talon-A зможе продемонструвати свої можливості вже в 2022 році. До 2023 компанія планує запускати відразу декілька апаратів з борту Stratolaunch, розміри якого дозволяють розмістити до трьох гіперзвукових апаратів одночасно.

У довжину Talon-A сягатиме 8,5 метрів, загальна маса – близько 2720 кг. Компанія не розголошує подробиць рухових систем, які будуть закуплені у стороннього виробника. Також нічого не відомо про вартість літального апарату. Відомо лише, що після смерті засновника Stratolaunch, мільярдера Пола Аллена, компанія залучила новий капітал від приватної інвестиційної групи з довгостроковими планами.

Вперше величезний літак Stratolaunch піднявся в повітря рік тому. Він повинен був стати першим комерційним літальним апаратом, здатним запускати на орбіту Землі відносно невеликі вантажі зі стратосфери. Компанія планувала розробляти власні носії, але пізніше відмовилася від цього, зосередившись на створенні літака-платформи.

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