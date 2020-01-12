Струмінь плазми зі знаменитої чорної діри рухається на межі швидкості світла

Чорна діра, фотографія якої минулої весни прикрашала всі видання про космос і науку, прославилася знову. Астрономи виміряли швидкість вузлів матерії, що входить до складу релятивістського струменя, який виривається з неї. Виявляється, вона перевершує 99% швидкості світла.

Кілька років тому телескоп "Габбл" отримав зображення релятивістського струменя, що виривається з центру чорної діри. Астрономи вивчали його в різних довжинах хвиль і в підсумку встановили за допомогою рентгенівської обсерваторії "Чандра", що певні ділянки цього джета рухаються зі швидкістю, що перевищує 99% від швидкості світла, пише сайт NASA.

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Чарльз Крафт з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики представив результати дослідження на зустрічі Американського астрономічного товариства в Гонолулу.

Що виявили вчені

Чорні діри на зразок М 87 притягують до себе матерію, яка, обертаючись, утворює навколо діри аккреційні диски. Однак лише невелика частина матерії потрапляє в дірку. Решта повертається назад в космос в формі струменя плазми або джета, траєкторія якої збігається з лініями магнітного поля. Ці струменя не однорідні, у них є згустки або вузли, які можна розгледіти через рентгенівські телескопи.

Спостереження за деякими з цих вузлів показують, що вони розвинули неймовірну швидкість: вузли, розташовані ближче до центру – в 6,3 раза вищі, ніж швидкість світла; а решта – в 2,4 раза вищі ніж швидкість світла.



Джети з чорної діри М 87

Слід відразу ж обмовитися, що фундаментальна фізична стала граничної швидкості світла не спростована – мовиться про явище "надсвітлового руху". Це ілюзія, яка виникає, коли об'єкт рухається з релятивістською швидкістю і по траєкторії, близькій до лінії прямої видимості.

Астрономи і раніше спостерігали подібні швидкості у джетів, але ніколи – в рентгенівському діапазоні. Інакше кажучи, досі вони не були впевнені, що настільки швидко рухаються саме згустки матерії, а не ударні хвилі.

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