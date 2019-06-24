Студія Bethesda допомагатиме безпритульним котикам

Поки геймери очікують на повноцінну шосту частину гри The Elder Scrolls, проект TES Online продовжує рости та розвиватися. Нещодавно для RPG випустили масштабне доповнення і Bethesda придумала цікавий спосіб для його просування.

Деталі доповнення. Як повідомляє PCGamesN, нове DLC відправить гравців на батьківщину каджитів – подібних на людей котів, які добре відомі своїм розумом та відмінною спритністю. Тому стає зрозуміло, чому студія Bethesda вирішила допомагати котикам із притулків віднайти свій дім, аби просувати свій проект.

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Деталі про рекламну кампаню. Новозеландським і австралійським вусатим, які опинилися на вулиці, дуже пощастило. Bethesda спільно з організацією The Cat Adoption Foundation буде повертати на батьківщину справжніх каджитів.

Протягом восьми тижнів щоп'ятниці локальне відділення Bethesda в своєму Twitter буде постити профілі котиків, які потребують господарів.



Перший кіт, якому допомагає Bethesda

Залишається сподіватися, що представники гордої котячої раси будуть вести себе добре і не стануть продавати скуму (каджицький наркотичний напій) своїй новій сім'ї.

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