Студія Blizzard влаштувала власний шалений новорічний розпродаж ігор

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Новорічний розпродаж Blizzard: які ігри доступні зі знижкою
Новорічний розпродаж Blizzard: які ігри доступні зі знижкою / Фото з вільних джерел

Компанії Blizzard Entertainment та Activision оголосили про початок масштабного новорічного розпродажу у своїх магазинах. На щастя PC-геймерів акція триватиме до 7 січня 2019 року.

Якщо точніше, розпродаж World of Warcraft завершиться 7 січня о 19:00 за київським часом, Overwatch, Destiny 2 і Call of Duty – о 20:00 за київським часом, а Diablo і StarCraft – о 23:00 за київським часом.

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Стандартне видання World of Warcraft: Battle for Azeroth обійдеться геймерам в 480 гривень, а за електронне видання Deluxe доведеться викласти близько 890 гривень.

Окрім того, пропонується "зникаючий" набір "До нових зустрічей!" зі знижкою, а також знижки до 67% на вихованців, засоби пересування і шоломи.

Трейлер гри World of Warcraft: Battle for Azeroth – дивіться відео

У Overwatch діють знижки до 61% при покупці видання Legendary Edition. В Call of Duty: Black Ops 4 для PC – до 35%. Destiny 2 для PC доступна зі знижкою до 40%. Diablo III можна придбати за півціни, а StarCraft зі знижкою до 40%.

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Теги: Техно Ціни Ігри Blizzard Entertainment
Джерело: Техно
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