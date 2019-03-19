Студія Valve працювала над стратегією за мотивами Half-Life: деталі

Після виходу другого епізоду Half-Life 2 в 2007 році знаменитий всесвіт завмер, проте геймери досі сподіваються на продовження серії. Як виявилося, кілька років тому в Valve працювали над новою грою за мотивами шутера, проте це була нетипова для серії стратегія в режимі реального часу і випускалася лише на Nintendo.

Як повідомляє 4PDA, інформацією поділився канал Valve News Network, що спеціалізується на чутках про скасовані ігри студії.

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Процес розробки. Джерело повідомляє, що з 2016 року компанія Гейба Ньюєлла займалася стратегією Half-Life: Tactics на пряме прохання Nintendo. Співробітники Valve не давали обіцянок, але перейнялися ідеєю і взялися за роботу. Як повідомляється, їх вразила концепція Nintendo Switch і вони хотіли особисто познайомитися з гібридною консоллю.

Сюжет. За наявними даними, події скасованої Half-Life: Tactics розгорталися під час Семигодинної війни, коли Землю захопили прибульці. Грати пропонувалося за повстанців і вчених, а знаменитого Гордона Фрімена повинні були показати тільки у фіналі.

Трейлер Half-Life 2: Lambda Wars – дивіться відео

Однак розробка відверто не йшла: з RTS спочатку зробили покрокову стратегію, а потім і зовсім намагалися все це перетворити в RPG. Жоден з варіантів далі прототипу не просунувся, а в 2017-2018 роках проект і зовсім скасували.

Інший проект. Відзначимо, що на відео вище показана Lambda Wars – модифікація для Half-Life 2, що перетворює шутер в стратегію. Як повідомляється, Half-Life: Tactics навіть до такого стану на етапі розробки так і не дісталася.

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