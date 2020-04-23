Створено унікальний спосіб переробки батарей для повторного використання

Дослідники з Університету Пердью (США) створили технологію швидкої переробки старих елементів живлення для виготовлення нових акумуляторів. Вона заснована на використанні мікрохвиль і дозволяє зберігати і перетворювати поновлювану енергію з меншою шкодою для екології.

Технологія, яка отримала назву Purdue, передбачає переробку поліетилентерефталату, який входить до складу сучасних літій-іонних батарей. Для цього на матеріал впливають надшвидким мікрохвильовим випромінюванням, розповідає Phys.org.

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За словами авторів дослідження, поліетилентерефталат під дією мікрохвильового опромінення перетворюється в пластівці дінатрійтерефталату, які в свою чергу використовуються в ролі матеріалу для аноду батареї.



Пластівці отримані з поліетилентерефталату за допомогою мікрохвильової обробки за дві хвилини / Purdue University

Вілас Пол, доцент кафедри хімічного машинобудування Університету Пердью, зазначив, що їх метод допомагає впоратися зі зростанням потреб людства в перетворенні і зберіганні відновлюваної енергії, а також вирішує проблему обмеженості енергоресурсів.

Новий метод вже був протестований на літій-іонних і натрієво-іонних елементах. Повідомляється, що навіть із застосуванням побутової мікрохвильової установки процес перетворення відпрацьованих матеріалів в готові для повторного використання займає всього 120 секунд. Це робить технологію доступною і економічно вигідною.

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