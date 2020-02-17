Створили сайт із безкінечним мурчанням кота

Бельгійський розробник Стефан Піджон створив сайт Purrli. На ньому можна прослуховувати муркотіння кота: спеціальна панель дає змогу підібрати необхідні налаштування, а таймер можна виставити на дві години безкінечного муркотіння.

Що відомо про сайт

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Серед елементів управління на сайті Purrli – панель із різними режимами муркотіння. Вона дає змогу корегувати темп, тембр, гучність звуків, а також їх настрій — скажімо, більш сонний, грайливий чи щасливий. Крім того, успішно регулюється також епізодичне нявкання.

Звук муркотіння кішки є одним з найбільш приємних звуків, який може і заспокоїти, і втішити, коли ти напружений. Purrli намагається відтворити як, власне, звук, так і наявність нібито реальної кішки за допомогою власного звукового алгоритму, який моделюється на основі реальних котів,

– зауважив Стефан Піджон.

Розробник зізнається, що спочатку замислив це все як жарт. Однак величезна кількість схвальних відгуків показала, що муркотіння дійсно потрібне людям.

Відгуки користувачів

На сайті Стефан викладає надіслані йому повідомлення, які свідчать, що котячі звуки позитивно впливають на найрізноманітніші сфери: продуктивність, настрій, сон, контроль стресу та багато інших.

Муркотіння допомагає мені заспокоїтися під час навчання. Це ніби кіт знаходиться зі мною в аудиторії, але без кота,

– зізнався один із користувачів.

При цьому сервіс виявився корисним і для самих тварин.

Я щойно переїхав, і моє кошеня дуже страждає, опинившись на новому місці. Але ваші звуки дійсно допомагають йому освоїти це нове місце. Дякую, що допомогли заспокоїти мою малечу!

– написав ще один користувач сайту.

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