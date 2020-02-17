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Створили "антишпигунський" браслет для захисту від прослушки ґаджетів

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Ілюстративне фото / BadComedian

Розумні колонки та інші сучасні девайси "нафаршировані" вбудованими мікрофонами – це поліпшує роботу голосових асистентів, але в той же час може стати причиною витоку даних. Спеціалісти Чікагського університету представили рішення проблеми із приватністю власників розумної електроніки.

Що відомо про розробку

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Експериментальний апарат, виконаний у формі браслета, оснащений 24 динаміками, що видають звук в ультразвуковому діапазоні. Завдяки такій особливості пристрою аудіозапис в зоні його дії перетворюється в набір шумів, за якими неможливо розрізнити інші звуки, повідомляє Engadget.

За заявою розробників, "глушилка" здатна боротися навіть з прихованими мікрофонами і забезпечує захист від запису в усіх напрямках від користувача.

Як виглядає нова "антишпигунська" розробка – дивіться відео

Комерційне виробництво

Зараз прототип не призначений для повсякденного носіння через громіздку конструкцію, але вчені повідомили журналістам, що потенційні інвестори вже цікавляться можливістю комерціалізації технології.

За оцінкою розробників, собівартість браслета становить всього близько 20 доларів – не виключено, що новинку скоро запустять в серійне виробництво.

Недоліки розробки

Проте дослідники визнають, що "антишпигунський" браслет може створити проблеми своїм власникам і оточуючим. Його активація в громадських місцях здатна порушити роботу чужих смартфонів та інших ґаджетів.

Також наголошується, що "писк", який видається ґаджетом, невиразний для більшості дорослих людей, але його можуть почути діти і тварини.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Розробки
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