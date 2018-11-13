Створили додаток, що діагностує інфаркт у користувача

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Додаток, що діагностує інфаркт у користувача
Додаток, що діагностує інфаркт у користувача / Unsplash.com

Розробники із США створили додаток, що може проводити електрокардіограму. Цей додаток під назвою AliveCor, окрім програми, має два зовнішні датчики, завдяки яким може швидко діагностувати один із різновидів інфаркту міокарда.

Про це пише newatlas.com.

Як переконують розробники, додаток майже настільки ж точним, як і звичайні інструменти діагностики.

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Додаток працює над виявленням дуже специфічної і смертельної форми серцевого нападу – інфаркт міокарда ST (STEMI). Цей напад виникає, коли основна артерія повністю заблокована, тож людина може померти, якщо їй оперативно не допомогти.

"Якщо у користувача виникає біль у грудях, то він може подумати, що це помилка і не стане звертатись до лікаря. Але це небезпечно, адже чим швидше медики відкриють заблоковану артерію, тим краще буде для пацієнта", – розповів автор дослідження Брент Мухлестейн.

Додаток, що діагностує інфаркт у користувача

Додаток отримав 2 датчики 

При цьому додаток може оперативно ідентифікувати початок інфаркту. Два додатки оперативно переміщаються по всьому тілу, аби записати усі 12 показань, що і типова ЕКГ.

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Теги: Здоров'я Техно Інтернет Додатки Серцево-судинні захворювання
Джерело: Техно
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