Створили додаток, що "переносить" користувача у віртуальну галерею

Королівська галерея Мауріцхейс у Гаазі спільно із Google Arts & Culture запустили додаток доповненої реальності, що запускає віртуальний музей з усіма картинами Яна Вермера.

Про це повідомляє the-village.com.ua.

"Технологія зробила можливим неможливе. Усі 36 картин Вермера ніколи не зможуть експонуватися разом у реальності", – розповіла директор галереї Мауріцхейс Емілі Горденкер.

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Річ у тому, що деякі картини не можна перевозити через їхній стан. Так, картина "Дівчина з перловою сережкою" завжди буде в Гаазі, а викрадену з Бостонського музею Стюарт Гарднер картину "Концерт" досі не знайшли.

Однак, усі роботи можна побачити у віртуальному музеї.

Загалом, 18 світових музеїв та приватні колекціонери із семи країн надали копії полотен, щоб створити цифрову експозицію.

Додаток запускає віртуальний музей

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