Створили додаток, що "переносить" користувача у віртуальну галерею

120 Читать новость на русском
Додаток "переносить" користувача у віртуальну галерею
Додаток "переносить" користувача у віртуальну галерею / unsplash.com

Королівська галерея Мауріцхейс у Гаазі спільно із Google Arts & Culture запустили додаток доповненої реальності, що запускає віртуальний музей з усіма картинами Яна Вермера.

Про це повідомляє the-village.com.ua.

"Технологія зробила можливим неможливе. Усі 36 картин Вермера ніколи не зможуть експонуватися разом у реальності", – розповіла директор галереї Мауріцхейс Емілі Горденкер.

Читайте також: Найкращі додатки року за версією Apple

Річ у тому, що деякі картини не можна перевозити через їхній стан. Так, картина "Дівчина з перловою сережкою" завжди буде в Гаазі, а викрадену з Бостонського музею Стюарт Гарднер картину "Концерт" досі не знайшли.

Однак, усі роботи можна побачити у віртуальному музеї.

Загалом, 18 світових музеїв та приватні колекціонери із семи країн надали копії полотен, щоб створити цифрову експозицію.

Додаток запускає віртуальний музей

Додаток запускає віртуальний музей

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Мистецтво Додатки
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
8 грудня 20:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
2824
Найпопулярніші віруси-вимагачі: як безкоштовно повернути доступ до файлів
8 грудня 14:02 Найпопулярніші віруси-вимагачі: як безкоштовно повернути доступ до файлів
Блог Медіа 844
Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
7 грудня 15:03 Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
1124
Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
5 грудня 18:09 Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
2110
Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
4 грудня 22:51 Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
741
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
2 грудня 20:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 1991
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук