Створили додаток, який відстежуватиме контакти з хворими на COVID-19 без урахування кордонів

Група європейських спеціалістів та науковців в галузі цифрових технологій об'єдналися в некомерційну організацію PEPP-PT. Вона покликана відстежувати та переривати ланцюжки передачі коронавірусу.

Найближчим часом PEPP-PT (Загальноєвропейська комісія з відстеження близьких контактів із збереженням конфіденційності) планує також запустити додаток, який відслідковуватиме переміщення європейців та запобігатиме появі нових заражень, йдеться на сайті організації.

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Як це працює

Додаток PEPP-PT буде використовувати Bluetooth – зареєструвавши в своїй доступності новий пристрій з додатком, включеним в фоновому режимі, дані про нього будуть зафіксовані. Ці відомості будуть зашифровані і збережені тільки на пристрої користувача.

Якщо ж користувач заразиться коронавірусом, він зможе занести це в додаток, після чого всі люди, хто перебуває поблизу отримають повідомлення про це. При цьому наголошується, що додаток буде працювати незалежно від країни місцезнаходження.

Безпека

У пояснювальній записці до додатка йдеться, що "всі процедури, механізми, стандарти і код в PEPP-PT постійно контролюються командою безпеки" організації. Крім того, додаток перевірятимуть національні агентства з кібербезпеки і захисту даних тих країн, де він буде запущений.



Додаток PEPP-PT працюватиме на всій території Європи

Відстеження контактів необхідно для запобігання економічного і соціального колапсу внаслідок пандемії коронавірусу, стверджують в PEPP-PT.

Єдина можливість для досягнення цих цілей – відстежувати фізичну взаємодію і негайно ізолювати заражені випадки та ізолювати їх контакти. Це допоможе кожному європейцеві у відносно короткий термін повернутися до нормального життя,

– йдеться в маніфесті організації.

У PEPP-PT запевняють, що впровадять в додаток перевірені технології відстеження контактів, забезпечать безпечну анонімність, а також нададуть для перевірки код додатка, алгоритми і оцінку потенційних ризиків від його використання.

Реакція на додаток

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що знає про розробку програми та готова встановити її на своїх пристроях відразу після виходу. До PEPP-PT також приєдналися понад 30 компаній і університетів – вони допоможуть у розробці та просуванні програми.

Схожі рішення в Індії

Минулого тижня схожий додаток для смартфонів розробили в Індії. Він отримав назву AarogyaSetu і теж відстежує контакти громадян за допомогою Bluetooth і служб визначення місцеположення.

Користувачі також повідомляють в додатку про свою хворобу, після чого алгоритми розраховують ризик зараження для людей, які перебували в безпосередній близькості від хворого останнім часом, і повідомляє їх про це.

Розробило AarogyaSetu національне агентство Індії за цифровим перетворенням – відомство запевнило, що воно забезпечує конфіденційність даних, проте публікувати код, як планують європейські колеги, не стало. У Google Play вказується, що додаток просить у користувачів дозвіл на пару з пристроями через Bluetooth, зміну параметрів Bluetooth, а також на повний доступ до мережі і заборону сплячого режиму пристрою.

В Австрії вже запрацював подібний сервіс

Зауважимо, в Австрії також запрацював подібний додаток Stop Corona. Над його розробкою працював Червоний Хрест. Детальніше про особливості програми ви можете дізнатися із матеріалу Техно 24.

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Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Іспанія. Там хворобу виявили в 135 032 людей, а померло від неї 13 055 хворих. На території Україні уже зафіксували 1 319 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 38 із них виявилися летальним, ще 28 людям вдалося вилікуватися від хвороби.



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COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 70 356 людей, загалом захворіли 1 286 409 людей (дані станом на день 6 квітня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 270 098 людей одужали від коронавірусу.

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