Створили інноваційний притулок для котиків: у чому його особливість

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Створили інноваційний притулок для котиків
Створили інноваційний притулок для котиків / unsplash

Китайська інтернет-компанія Baidu побудувала притулок для догляду за бездомними котами. В притулку використовуються дві інноваційні технології: штучний інтелект та розпізнавання осіб.

Baidu повідомила, що проект був організований з ініціативи одного з його співробітників, що виявив минулої зими кошеня, яке сховалося під його машиною. Співробітник відвіз кошеня до ветеринара, а потім вирішив застосувати технологічні нововведення, щоб допомогти поліпшити ситуацію для інших бездомних кішок.

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У притулку кішки забезпечуються їжею і водою, є тепле місце для сну і навіть іграшки, які складуть їм компанію.


В притулку є все необхідне для пухнахнастих безхатьків

Відмінною особливістю притулку є технологічні прийоми, які забезпечують доступ сюди тільки кішок. З цим чудово справляється технологія розпізнавання обличь, хоча в даному випадку доречніше вжити вислів "розпізнавання морд".

Ця технологія також дає змогу оцінити, чи є у кішок яке-небудь захворювання і чи були коти кастровані чи ні. У тих випадках, коли у кішки виявляють хворобу, її відправляють в найближчу добровольчу організацію, яка доглядає за бездомними тваринами і надає необхідну допомогу.

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Теги: Техно Штучний інтелект Світ тварин Китай
Джерело: 24 Канал
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