Створили першу у світі віртуальну порноактрису: як вона виглядає

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Створили першу у світі віртуальну порноактрису
Створили першу у світі віртуальну порноактрису / PAPER

Сайт із контентом для дорослих YouPorn та компанія Camasutra VR спільно створили першу в світі віртуальну порноактрису. Джеді Вейлс, так назвали акторку, веде власний Instagram та встигла дати перше інтерв'ю.

Що відомо про VR-порнозірку? Як повідомляє Dazed, наразі Джеді планує набрати в соцмережі 1 мільйон підписників.

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Окрім того, акторка буде взаємодіяти із користувачами не лише в Instagram, але й на сайті Modelhub. Там порнозірка зможе відправляти більш відверті фото та відео.

Я підніму YouPorn на абсолютно новий рівень технологій та індивідуальності, чого не змогла б зробити реальна людина. Я стану першою, хто буде спілкуватися з людьми і в сексуальному контексті, і ділитися своїм повсякденним життям – і все на звичайних соціальних платформах,
– зауважила Джед.

Реакція користувачів. Багато користувачів вже відзначили, що Вейлс – втілення всіх можливих стереотипів про жіночу сексуальність і більше схожа на Лару Крофт, ніж на реальну людину.

"Можливо, сама технологія революційна, але не образ Джеді", – наголосили журналісти Dazed.

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект Порно
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