Створили подушку-робота, яка допоможе заснути

У Нідерландах розробили подушку-робота, яка має покращити сон користувача. Вона імітує дихання і таким чином допомагає швидше заснути.

Як передає Designboom, ця роботизована подушка отримала назву Somnox. Цікаво, що на ній не можна просто лежати, її потрібно обіймати.

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Подушка сповільнює дихання і розслабляє користувача

Як працює подушка? Вона оснащена датчиком, що визначає, спить людина чи ні. Також подушка може визначити фазу сну. Після цього девайс пристосовується до ритму дихання користувача та поступово його уповільнює. Робот імітує дихання людини і поступово сповільнює і своє "дихання", і дихання користувача. Цей процес і допомагає швидше заснути.

Робот-подушка, що допомагає заснути: відео

Річ у тому, що спокійне повільне дихання розслаблює амигдалу – ділянку мозку, що відповідає за страх, та робить її менш чутливою до гормону стресу. Тож людині легше розслабитись і заснути.

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