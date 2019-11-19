Створили пристрій, який перетворює смартфон в ноутбук

Китайська компанія Anyware розпочала збирати на Kickstarter кошти на випуск приставки PhoneBook. За запевненням виробника, новий девайс може перетворити будь-який смартфон під управлінням оперційної системи Android в ноутбук.

Розробники пристрою PhoneBook повідомляють, що це "перший в світі пристрій, який забезпечує підтримку мобільних ігор із повноцінною клавіатурою та мишкою на великому екрані".

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Характеристики

PhoneBook представляє собою 15,6-дюймовий сенсорний екран з роздільною здатністю Full HD, звичну повнорозмірну клавіатуру і тачпад. Щоб аксесуар перетворився в робочий ноутбук, до нього потрібно підключити смартфон – на Android або iOS. Як відзначають розробники, смартфон виступає в якості центрального процесора.



Особливості PhoneBook

Окрім того, PhoneBook оснащений стереодинаміками. Пристрій підтримує управління в мобільних іграх за допомогою клавіатури і миші. Зазначений час автономної роботи – до восьми годин. Аксесуар обладнаний двома роз’ємами USB, портом HDMI, USB-C, а також 3,5-міліметровим роз'ємом для навушників.



Основні роз'єми PhoneBook

На Kickstarter PhoneBook зібрав вже понад 363 000 доларів, при заявленій цілі в 37 500 доларів.

Дата виходу та ціна

PhoneBook можна придбати за 169 доларів (близько 4 100 гривень). Старт продажів новинки планують на грудень 2019 року.

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