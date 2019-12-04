Створили програму, яка передбачає космічні ДТП

Із збільшенням кількості супутників на орбіті Землі зростає й об'єм космічного сміття, а разом з тим і ризик виникнення аварійних ситуацій. Вчений із США створив спеціальний алгоритм, який задатний передбачити зіткнення супутників із своїми "колегами" та іншими некерованими об'єктами.

Що відомо про нову програму

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Програмний інструмент Conjunction Streaming Service представляє собою графік, який динамічно змінюється. На ньому в режимі реального часу відображається стан 1500 активних космічних об'єктів на навколоземній орбіті, які потенційно здатні зіткнутися один з одним, повідомляє The Verge.

На одній осі графіку вказано час, на іншій – відстань між об'єктами, які пролітали на відстані 5 кілометрів і менше один від одного.

На графіку демонструється серія арок, кожна з яких позначає пару об'єктів, що зближуються. Кожна арка відзначена колірним кодом.

Зелений означає два робочих супутника, які мають технічну можливість маневру.

Жовтим маркуються пари з "рухомого" супутника і некерованого об'єкта.

Червоними – два "мертвих" учасника орбітального руху, які не мають можливості для маневру.



Інтерфейс програми Conjunction Streaming Service

Кількість космічних ДТП може збільшитись

За прогнозами експертів, космічні аварії можуть стати звичайним явищем в майбутньому. Зараз на орбіті перебувають близько 2 000 робочих сателітів і до 22 000 уламків та іншого космічного сміття. Їх кількість збільшиться в міру того, як приватні компанії на кшталт SpaceX, OneWeb і Amazon відправлятимуть тисячі нових супутників на навколоземну орбіту.

Щоб уникати зіткнень, представники ВПС США будуть попереджати операторів супутників, розсилаючи повідомлення у випадках небезпечного зближення, щоб ті вчасно зробили маневр.



Кількість космічного сміття на орбіті Землі зростає

Зауважимо, останній значущий інцидент стався в 2009 році, коли супутник Iridium зіткнувся зі своїм "мертвим" аналогом. В результаті обидва вони розлетілися на тисячі осколків, потенційно здатних пошкодити й інші об'єкти.

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Професор Моріба Джа з Університету штату Техас – автор Conjunction Streaming Service – відзначає, що швидкість польоту таких уламків величезна (в 15 разів швидше кулі). Втім, навіть якщо вони проходять недалеко один від одного, через невеликі розміри зіткнення відбуваються вкрай рідко.

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