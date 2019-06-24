Створили "розумну" авіабомбу: деталі розробки

Алгоритми штучного інтелекту вже знайшли застосування в різних галузях, навіть й у військовій промисловості. Ізраїльська компанія Rafael представила діючий зразок "розумної" авіаційної бомби.

Переваги. Як повідомляє Defensenews, особливістю снаряда під назвою Spice 250 став комп'ютерний зір, який дає змогу з високою вірогідністю визначити задану ціль навіть в оточенні великої кількості схожих об'єктів.

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Можливість завантаження інформації про місцевість і об'єднання її з електрооптичними зображеннями в реальному часі дає змогу зброї працювати і коригувати свій політ в місцевостях без доступу до даних GPS.



Прототип авіабомби Spice 250

Особливості конструкції. Spice 250 оснащується бойовою частиною масою 75 кілограмів і здатна вражати цілі, що перебувають на відстані до 100 кілометрів від точки скидання. Коригування польоту здійснюється за допомогою висувного крила: функція двостороннього зв'язку з потоковою передачею відео дає змогу оператору змінити напрямок польоту бомби або скасувати вибух до попадання в ціль.

Дата серійного виробництва. Виробник вже завершив льотні випробування. Очікується, що найближчим часом Rafael укладе контракт на постачання нового озброєння ізраїльській армії.

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