Створили штучний інтелект, який в рази небезпечніший за зброю – що про це відомо

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Створили штучний інтелект, який в рази небезпечніший за зброю
Створили штучний інтелект, який в рази небезпечніший за зброю / Unsplash

Американська компанія OpenAI, що займається розробками в області штучного інтелекту, представила нову версію нейромережі GPT-2. Алгоритм роботи ШІ виявився настільки потужним, що творцям довелося відключити частину його функцій, а журналісти порівняли його потенційну небезпеку зі справжньою зброєю

Компанія OpenAI створила нову версію генератора текстів, потенційно здатну створювати в промислових масштабах фейкові новини і небезпечний спам з клікабельними заголовками. Для навчання системи GPT-2 розробники використовували 8 мільйонів веб-сторінок.

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Нейромережа вміє адаптуватися до стилю і змісту заданого фрагмента тексту – наприклад, закінчити вірш Шекспіра або дописати замітку, використовуючи початок речення.

Представники компанії заявили, що були змушені відключити частину функцій системи перед анонсом через можливість її використання у шкідливих цілях.

Журналістам вдалося протестувати "урізану" систему – після введення початку тексту, вони отримали від штучного інтелекту цілком зв'язний осмислений текст, хоча в ньому і можна було розпізнати "штучний" мозок.

Ця розробка працює блискавично, для того, аби використовувати її в якості штучного інтелекту для генерування тексту. Я жахнувся від GPT-2, бо це технологія, яку можна використовувати для маніпуляції населенням. Я вважаю, що це робить його небезпечнішим за фізичну зброю,
– зазначив журналіст видання The Next Web.

У перспективі технологію генерування тексту можна використати для створення книг на основі вже існуючих творів відомих авторів. Дату релізу повнофункціональної версії GPT-2 поки не оголосили.

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Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно
Джерело: Техно 24
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