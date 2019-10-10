Створили триколісний електромобіль, який не потрібно заряджати

Команда американського стартапу Aptera Motors працює над створенням електромобіля із рекордним пробігом на одній зарядці. Його оснастили сонячними батареями, тож додатково заряджати його непотрібно.

Як інформує Green Car Congress, за задумом розробників, електрокар проїжджатиме 1600 км на одній зарядці з витратою 6,5 кВтг/100 км. До прикладу, Tesla Model 3 витрачає 16 кВтг/100 км, а Tesla Model X близько 25 кВтг/100 км.

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Деталі. Машина матиме всього три колеса, що дало змогу поліпшити аеродинаміку й безпеку авто та зменшити загальну вагу транспортного засобу. Також такий незвичний дизайн дає змогу робити невеликі повороти на швидкості без фізичного повороту коліс.

Триколісний електрокар Aptera Motors: відео

Ще один цікавий момент — електромобіль буде оснащений системою Never Charge — це вбудована функція сонячної зарядки. Система зможе забезпечити до 65 км пробігу в день.

Тестування. Під час випробовування двигун Elaphe L1500 досяг рекордного показника прискорення: від 0 до 100 км/год менше ніж за 3,5 секунди.

Ціна. Точна вартість електрокара поки не оголошена. За чутками, вона буде коливатись від 36 тисяч до 59 тисяч доларів (900 тисяч — 1 475 тисяч гривень).

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