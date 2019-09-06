Створили відео із ураганом Доріан: можна розгледіти навіть блискавки

Метеорологи створили анімовано відео, на якому можна побачити ураган Доріан, а також спалахи блискавки в зовнішніх районах урагану.

Відео створив вчений з Національного центру атмосферних досліджень Дакота Сміт, передає Newsweek. Для цього він наклав кілька шарів даних, зібраних супутником.

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Блискавки – звичайне явище для зовнішнього кола штормових систем.

"Всередині урагану є потужна енергія, яка може спричинити часті удари блискавки", – пояснила прессекретар Метеорологічної служби Великої Британії Олівер Клайдон.

Дрібні крижані часточки з позитивним зарядом лишаються у верхніх шарах хмари, а град падає вниз з негативним. Таким чином, утворюється електрична полярність, через яку виникають блискавки.

Lightning sparks Dorian's outer bands.



Fascinating visuals from above. pic.twitter.com/O8CvkiR3xl — Dakota Smith (@weatherdak) September 4, 2019

Що відомо про ураган Доріан? На початку осені потужний ураган дістався Багамських островів. Вже загинуло близько 20 людей, зокрема 7-річний хлопчик. Ще одна дитина зникла безвісти.



Категорія урагану підвищилася до третьої з п’яти можливих. Максимальна швидкість поривів вітру становить 184 кілометри на годину. Наразі стихійне лихо наближається до американських штатів Флориди, Джорджії, а також до Південної та Північної Кароліни.

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