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Суд оштрафував українця, бо він заливав ролики у PornHub

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Чоловік має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень
Чоловік має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень / bitnovosti.com

На Полтавщині місцевий суд визнав винним українця у справі, що стосується одного з найпопулярніших порносайтів у світі PornHub. Чоловіка звинуватили у виготовленні порнороликів і поширенні на сайті.

Таке рішення ухвалив Шишацький райсуд Полтавської області. Електронна копія постанови розміщена у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Винуватець змушений сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

Деталі

У тексті постанови є деталі. Зокрема, там сказано, що виготовлену продукцію (тобто порно) чоловік поширював за допомогою ноутбука Asus та роутера марки Mercusys.

Свої відеоролики він поширював через акаунт Honey-sexpistol, який він створив на сайті Pornhud.

Підсудний свою провину визнав, тож суд вирішив призначити йому штраф.

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До речі, чоловік ще добре відбувся. Адже як відомо, Кримінальний кодекс України передбачає за виготовлення і розповсюдження порнографії покарання не лише штрафами, але і ув’язненням.

При цьому видання ain.ua нагадало цікавий випадок. Тоді суд став на бік обвинуваченого (його теж звинувачували у поширенні порнографії). Після цього обвинувачений зумів відсудити у держави 270 тисяч гривень за моральний збиток через судове переслідування.

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Полтави Порно Новини Техно Техно Інтернет
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