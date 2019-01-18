Суд через шрифт Microsoft Word: чому не завжди варто використовувати шрифт Calibri

Канадський бізнесмен Джеральд МакГі (Gerald McGoey) в процесі банкрутства спробував довести суду, що частина його майна належить його дружині і дітям, щоб цю частину нерухомості не змогли вилучити для покриття боргів.

Про це повідомляє Ferra.ru

МакГі надав суду документи, в яких експерти змогли розпізнати підробку. Вся справа здавалося в шрифті Calibri, який був створений в 2004 році, але став широко поширений тільки в 2007 році, коли замінив собою Times New Roman як шрифта для Word в офісному пакеті Microsoft Office 2007.

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Саме цим шрифтом виявився набраний документ, нібито датований 2004 роком. Ще один документ, датований 1995 роком, був набраний шрифтом Cambria, теж створений в 2004 році і поширився в 2007 році.

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