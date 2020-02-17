Super Mario Bros перетворили в шутер від першої особи

Серія ігор про водопровідника Маріо побувала у безлічі жанрів, але Nintendo поки так і не випустила офіційний шутер. Цю помилку вже виправили моддери і незалежні розробники. Один з них зовсім недавно представив короткий рівень з геймплеєм, майже ідентичним оригінальному, тільки з видом від першої особи.

Незвичну варіацію Super Mario Bros. створив гейм- і левелдизайнер Шон Нунен, який наразі працює над Gears Tactics, а в минулому був співробітником Ubisoft Montreal.

Цікаво: Дівчинка витратила понад 45 тисяч гривень на покупки в грі Roblox

Проєкт The Super 1-1 Challenge – це міні-гра на Unreal Engine, проходження якої займає не більше десяти хвилин. Користувачеві лише потрібно зібрати вісім червоних монет і застрибнути на флагшток – все точно так, як і в класиці, тільки з незвичної точки зору.

Робота над рівнем

Якщо вірити блогу Шона Нунена, розробка проєкту зайняла близько півроку. Автор каналу GmanLives зробив невеликий огляд на The Super 1-1 Challenge. За його словами, в ній дуже зручне управління і хороша оптимізація. Сам творець рівня ще планує додати кілька можливостей на зразок паузи і секретних локацій, тому завантажити гру поки не можна.

Однак можна переглянути відео, яке чудово демонструє всі особливості незвичної розробки.

Огляд The Super 1-1 Challenge:

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно