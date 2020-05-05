Супермісяць у травні: коли і де побачити квітковий Місяць

7 травня з'явиться останній у 2020 році Супермісяць. Це явище ще називають квітковим Місяцем, адже у цей період починають активно цвісти весняні квіти.

Як раніше писав 24 канал, найбільшим місяцем у році супутник був у квітні. Тоді ми повідомляли про так званий рожевий Супермісяць. Та хоч Супермісяць у травні буде не таким великим, та не менш видовищним.

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Коли дивитись

Сходження травневого Супермісяця почнеться в першій половині 7 травня. За київським часом, максимально зблизиться із Землею о 13:45. Тож у цей період Супермісяць розгледіти буде складно. Та як кажуть експерти, це явище буде тривати ще деякий час, тож навіть ввечері буде на що подивитись.

Це останній Супермісяць в цьому році. Наступного разу, коли Місяць максимально наблизиться до Землі, а в повній фазі 0 це буде 27 квітня 2021 року, тоді можна буде спостерігати рожевий Супермісяць.

Що таке Супермісяць? Це астрономічне явище. коли Місяць переходить у стадію повні, при цьому супутник перебуває у найближчій точці до Землі на своїй орбіті. Річ у тому, що Місяць має еліптичну орбіту, по якій він обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому із Землі інколи можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди. Та варто додати, що зближення є не настільки суттєвим, але в небі це може здаватися більшим і яскравішим.

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