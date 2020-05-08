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Останній у 2020 році Супермісяць: яскраві фото з соцмереж

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Супермісяць 2020 травень, Україна – фото і відео суперповню
Супермісяць у травні 2020 / Instagram/slawomir.sot

7 травня ми мали змогу побачити останній у 2020 році Супермісяць. Його ще називають квітковий Супермісяць. Якщо ж ви проґавили це явище, то можете переглянути фото явища, яким активно діляться користувачі соцмереж.

Супермісяць зійшов приблизно о 13:45 7 травня. Однак, незвично "великий" Місяць можна було побачити і в ніч на 8 травня. 24 канал зібрав найцікавіші та найяскравіші зображення Місяця з соціальних мереж.

До теми Місячний календар на травень 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Superflowermoon. Love watching moon rise during dusk.

A post shared by Steely | Vancouver BC (@steelycao) on

Що відомо про квітковий Супермісяць

Це останній Супермісяць в цьому році. Наступного разу, таким великим супутник зможемо побачити у квітні 2021 року, тоді це буде рожевий Супермісяць.

7 травня сходив "квітковий" Супермісяць. Цю назву він отримав завдяки тому, що у травні у Північній Америці цвіте багато квітів. Травневий Супермісяць також називають "Місяцем кукурудзяного посіву".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super moon #fullmoon #nightsky #supermoon #flowermoon

A post shared by Karma (@mama.chel) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#SuperMoon #energy #fullmoon Last one of 2020. #glow #manifest #powers

A post shared by Ashlee Davidson (@reallifeumentor) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super moon... #supermoon

A post shared by sourabh sanjay paranjape (@sourabh_paranjape) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last nights super bright super moon! #supermoon #fullmoon #flowermoon #UK

A post shared by Sara (@fegzie) on

Що таке Супермісяць?  Це астрономічне явище, яке відбувається через співпадіння повні та максимального зближення Місяця і Землі. Це відбувається тому, що супутник має еліптичну орбіту, по якій Місяць обертається навколо планети. Тож у деяких точках своєї орбіти супутник опиняється на максимально близькій відстані до Землі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Космос Техно Соцмережі Місяць Новини Техно
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