Супермісяць 2019: коли його зможуть побачити українці

Дивовижне космічне явище можна буде побачити у найближчий вівторок. Ввечері 19 лютого можна буде побачити найбільший за цілий рік місяць. Це явище ще називають Супермісяцем.

Як пише nashenebo.in.ua, надзвичайно великий Місяць можна буде побачити о 18:00 за київським часом. Наступного разу таким великим супутник Землі можна буде побачити аж 26 грудня 2026 року.

Читайте також: Нове фото з поверхні Марсу показує геологічні особливості планети

Чим особливий

19 лютого Місяць проходить перигей (найближча до Землі точка орбіти Місяця, що обертається навколо планети) за кілька годин до фази повні. Тож він буде на 8% більшим, ніж зазвичай. Від цього він отримав назву Супермісяць.

Що таке Супермісяць

Таким чином, Місяць, який можна побачити у вівторок, стане найбільшим повним Місяцем у наступні 10 років.

А от рекордно великий Місяць у цьому столітті буде 6 грудня 2052 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно