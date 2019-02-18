Супермісяць 2019: коли його зможуть побачити українці

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Супермісяць 2019
Супермісяць 2019 / cnet.com

Дивовижне космічне явище можна буде побачити у найближчий вівторок. Ввечері 19 лютого можна буде побачити найбільший за цілий рік місяць. Це явище ще називають Супермісяцем.

Як пише nashenebo.in.ua, надзвичайно великий Місяць можна буде побачити о 18:00 за київським часом. Наступного разу таким великим супутник Землі можна буде побачити аж 26 грудня 2026 року.

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Чим особливий

19 лютого Місяць проходить перигей (найближча до Землі точка орбіти Місяця, що обертається навколо планети) за кілька годин до фази повні. Тож він буде на 8% більшим, ніж зазвичай. Від цього він отримав назву Супермісяць.

Що таке Супермісяць

Що таке Супермісяць

Таким чином, Місяць, який можна побачити у вівторок, стане найбільшим повним Місяцем у наступні 10 років.

А от рекордно великий Місяць у цьому столітті буде 6 грудня 2052 року.

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Теги: Техно Місяць Космос
Джерело: 24 Канал
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