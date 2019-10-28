Супутник Samsung впав на ферму у США: відео

Стратосферний супутник Samsung впав на території ферми в американському штаті Мічиган. Інцидент трапився 26 жовтня, коли власники ферми збиралися випустити коней.

Відповідне відео оприлюднили власники ферми, передає видання The Verge.

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Як розповіло подружжя, що володіє цим господарством, вони виявили супутник вранці. Як свідчить відео, апарат отримав лише деякі незначні пошкодження.

"Неймовірно, подивіться, що тільки що впало з неба. 911 збита з пантелику. І воно впало на наше дерево", – кажуть власники ферми.

Що трапилось із супутником поки не повідомляють.

Супутник Samsung впав на ферму: відео

Що відомо про супутник? Компанія Samsung запустила апарат в середині жовтня. Це трапилось в рамках кампанії, що давала змогу користувачам зробити "селфі" на тлі стратосфери.

На супутник у був розміщений смартфон, який отримував фото з Землі і в реальному часі накладав їх на знімки з апарата. До речі, перше фото зробила відома актриса та модель Кара Делевінь. Цей сервіс мав працювати до 31 жовтня.

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