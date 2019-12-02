Супутники Ілона Маска Starlink становлять серйозну небезпеку для космічних досліджень

До 2024 року Ілон Маск планує запустити на орбіту десятки тисяч супутників, які покриють інтернетом всю планету. Однак, у такого масштабного запуску можуть бути й негативні наслідки.

Що відоммо про супутники Ілона Маска

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За останні кілька місяців у амбітного проєкту Ілона Маска з'явилася значна кількість критиків. Відзначимо, що до 2024 року Starlink передбачає запуск 42 000 супутників на орбіту Землі, що дозволить роздавати інтернет по всьому світу – від Антарктиди до пустелі Сахара, повідомляє "Популярная механика".

Що викликало побоювання вчених

Однак вчених турбують наслідки такого масштабного заходу. Прецедентом став відеоряд, захоплений Глобальною метеорною мережею (GMN) в обсерваторії Фарра в Італії.

Починаючи з 1:00 можна побачити, як екран розкреслюють горизонтальні смуги, що залишають за собою слід, що світиться. Це пробні супутники Starlink, які проносяться на великих швидкостях.

Супутники Starlink, які зняла GMN – дивіться відео

Виглядає досить сюррелістічно, однак на комбінованих знімках, які обсерваторія зробила на основі відеоматеріалів, картина стає ще більш цікавою.



Супутники Ілона Маска засвічують дослідні камери обсерваторій



Супутники Ілона Маска можуть ускладнити дослідження космосу

Як супутники впливатимуть на дослідження космосу

За словами Білла Кука – керівника Відділу метероїдальной служби NASA – величезна маса супутників на орбіті призведе до спотворення картини, яку одержують телескопи. Астрономам доведеться повністю переписувати програмне забезпечення, що відповідає за автоматичну зйомку метеоритів та інших дрібних орбітальних об'єктів.

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Вчені побоюються, що коли всю орбіту заполонять десятки тисяч супутників Starlink, то спостереження за космосом з Землі значно ускладняться.

Ця обставина може повністю позбавити нас можливості проводити будь-які оптичні метеорні спостереження,

– заявив дослідник метеоритів з Університету Західного Онтаріо Денис Віда.

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