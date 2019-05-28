Супутники Маска викликали стривоженість астрономів: у чому причина

405 Читать новость на русском
Супутники Маска викликали стривоженість астрономів
Супутники Маска викликали стривоженість астрономів / space.com

Десятки супутників системи Starlink, які нещодавно запустила компанія Ілона Маска SpaceX, можуть загрожувати дослідженням астрономів. Вони призначені для роздачі високошвидкісного інтернету.

Як пише Science Alert, після того, як супутники піднімуться на орбіту, їх не можна буде помітити неозброєним оком. При цьому вони можуть перешкодити наземним астрономічним спостереженням.

Читайте також:  Халепа із ракетою "Союз": на старті у неї влучила блискавка

У чому загроза. За словами астронома Алана Даффі з Університету Суінберна в Австралії, супутники, що зараз є на орбіті, вже заважають вченим вести спостереження, але вони розробили способи маскувати їх.

Наразі навколо Землі обертається 5162 об'єкти. При цьому виведення на орбіту системи Starlink, яка складається з 12 тисяч супутників, значно зашкодить спостереженню.

"Повне сузір'я супутників Starlink, найімовірніше, буде означати закінчення земних спостережень за допомогою мікрохвильових радіотелескопів, які здатні сканувати небо в пошуках слабких радіооб'єктів", – пояснив Даффі.

Ще однією проблемою є космічне сміття. Супутники SpaceX – це на 40% більше об'єктів, ніж запустили за останні 60 років.

Що відомо про супутники Маска? 23 травня відбувся перший з багатьох запланованих запусків Starlink – власних апаратів SpaceX. Ці супутники зможуть забезпечити інтернет-зв'язок на території всієї земної кулі за допомогою сонячної енергії. Компанія до них хоче запустити в космос ще тисячі таких супутників.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
сьогодні
5785
Теги: Новини Техно Техно Ілон Маск SpaceX Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
27 травня 21:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
Ірина Полицька 751
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
27 травня 10:00 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
391
Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
26 травня 18:12 Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
Ірина Полицька 4510
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
25 травня 18:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 2108
Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
24 травня 16:02 Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
2669
Новини
Більше новин
Залиште відгук