Супутники Маска викликали стривоженість астрономів: у чому причина

Десятки супутників системи Starlink, які нещодавно запустила компанія Ілона Маска SpaceX, можуть загрожувати дослідженням астрономів. Вони призначені для роздачі високошвидкісного інтернету.

Як пише Science Alert, після того, як супутники піднімуться на орбіту, їх не можна буде помітити неозброєним оком. При цьому вони можуть перешкодити наземним астрономічним спостереженням.

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У чому загроза. За словами астронома Алана Даффі з Університету Суінберна в Австралії, супутники, що зараз є на орбіті, вже заважають вченим вести спостереження, але вони розробили способи маскувати їх.

Наразі навколо Землі обертається 5162 об'єкти. При цьому виведення на орбіту системи Starlink, яка складається з 12 тисяч супутників, значно зашкодить спостереженню.

"Повне сузір'я супутників Starlink, найімовірніше, буде означати закінчення земних спостережень за допомогою мікрохвильових радіотелескопів, які здатні сканувати небо в пошуках слабких радіооб'єктів", – пояснив Даффі.

Ще однією проблемою є космічне сміття. Супутники SpaceX – це на 40% більше об'єктів, ніж запустили за останні 60 років.

Що відомо про супутники Маска? 23 травня відбувся перший з багатьох запланованих запусків Starlink – власних апаратів SpaceX. Ці супутники зможуть забезпечити інтернет-зв'язок на території всієї земної кулі за допомогою сонячної енергії. Компанія до них хоче запустити в космос ще тисячі таких супутників.

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