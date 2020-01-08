Сузір'я супутників SpaceX стало найбільшим в історії

Компанія SpaceX напередодні успішно запустила на орбіту третю ракету Falcon 9 з 60 супутниками Starlink для роздачі інтернету. Тепер сузір'я з більш ніж 170 супутників – найбільше комерційне сузір'я з єдиним оператором.

Черговий запуск в рамках місії Starlink відсунув на друге місце угруповання супутників дистанційного спостереження Planet, яка складається зі 150 апаратів, повідомляє Space News.

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Особливості запуску

Один з 60 супутників отримав нове спеціальне "тонування". SpaceX буде відстежувати, чи знизить це в достатній мірі світіння й відблиски, на які раніше поскаржилися астрономи.

Це необхідна обережність з урахуванням того, що в першій черзі проєкту SpaceX планує вивести на орбіту одну тисячу п'ятсот вісімдесят чотири супутники (після цього мережа запрацює над територією США), а в далекій перспективі – понад 40 тисяч супутників.

Як працюватиме Starlink

Ілон, коментуючи підсумки запуску, вперше описав систему, за допомогою якої до Starlink будуть підключатися клієнти. Сам він вже передав повідомлення за допомогою одного з перших терміналів – але як організований процес і як виглядає ця частина системи, не повідомлялося.

Тепер з'явилися перші деталі. Комерційна версія терміналу – це "палиця з чимось на зразок НЛО на кінці". Ніяких спеціальних навичок для підключення не знадобиться: досить поставити її просто неба і увіткнути в розетку.

Як раніше підкреслювала президент SpaceX Гвінн Шотвелл, для компанії це перший досвід роботи на споживчому ринку. І це проєкт, на який Маск "ставить все": за оцінкою Morgan Stanley, після введення системи в дію SpaceX може подорожчати до 120 мільярдів доларів, а в разі невдачі поступово втратить свою головну конкурентну перевагу – багаторазові ракети, проєкти яких розробляють зараз по всьому світу.

Що таке Starlink?Це проєкт системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Вже після шести запусків Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США й Канади, після 24-х – по всьому світу. SpaceX оцінює витрати на проєкт приблизно в межах 10 мільярдів доларів. Разом з тим, завдяки Starlink Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.

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