Свіжі баги Android: система самостійно видаляє SMS та змінює ім'я відправника

Додаток "Повідомлення" від Google, який встановлений на більшості Android смартфонів останнім, зараз страждає відразу від декількох серйозних багів. Багато користувачів помітили, що їх повідомлення пропадають з програми самі по собі, а відправник одного повідомлення може змінюватися.

Як виявилося проблема зі зникненням окремих повідомлень в додатку тягнеться ще з січня 2019 року. Тобто минуло вже більше ніж рік, а Google так і не спромоглася щось виправити.

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Водночас проблема має доволі широке поширення, зачіпаючи користувачів різноманітних моделей смартфонів. Однак найбільше в переліку апаратів Google Pixel, Huawei, Motorola і HTC. Їх власники скаржаться на проблему найчастіше.

Причина такої вибірковості може бути в тому, що саме вони поставляються з встановленим додатком "Повідомлення", тоді як інші вендори воліють користуватися власними розробками.

Суть проблеми

Користувачі, які зіткнулися з проблемою, відзначають, що послання видаляються вибірково й без будь-яких причин. Наприклад, з програми може пропасти як цілий діалог, так і його окремі фрагменти. Через це багато хто втрачає доступ до паролів відновлення або інших даних, які зазвичай надсилається по SMS.

Щоправда, навіть приблизний часовий інтервал від моменту отримання повідомлення до його видалення обчислити не вдалося, оскільки всі помічають видалення повідомлень у різний час.

Інша проблема полягає в заміні імені відправника в отриманому повідомленні. Однак, в момент отримання повідомлення воно має правильні реквізити.

Вирішення проблеми

Попри те що сама Google справно ігнорує проблему ось уже цілий рік, місцеві знавці час від часу діляться порадами з її усунення. З найбільш популярних і, судячи з усього, дієвих методів – це видалення програми з повторним її встановленням з Google Play, або видалення кешу.

Щоб видалити кеш, перейдіть в "Налаштування" – "Додатки";

Пошукайте в переліку встановлених програм додаток "Повідомлення";

Відкрийте сторінку додатка "Повідомлення" і перейдіть в розділ "Пам'ять";

Тут знайдіть кнопку "Очистити кеш" і вилучіть всі накопичені дані (сам додаток і повідомлення залишаться на місці).

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