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Свіжі рендери Huawei P40 Pro розкрили цікаві елементи дизайну флагмана

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Huawei P40 Pro отримає п'ять варіантів кольору корпусу

Напередодні сайт 91mobiles поділився рендером Huawei P40. Зараз же видання показало новий рендер флагмана від Huawei, який також демонструє доступні колірні версії смартфона.

Дизайн флагманського смартфона з приставкою Pro виявиться аналогічним звичайному P40, за винятком наявності четвертого сенсора в тильному блоці камери. З фронтального боку помітний довгастий виріз для подвійної селфі камери.

Не пропустіть: Офіційний рендер Huawei P40 розкрив цікаві деталі флагмана

Колірні варіанти P40 Pro

За інформацією 91mobiles, обидва смартфони будуть доступні в п'яти колірних варіантах: чорному, "рум'яному золотому", "морозному срібному", "темно-синьому" і "крижаному білому".


Варіанти корпусів флагмана Huawei P40 Pro

Технічні характеристики

Передбачається, що обидва смартфони будуть працювати на топовому чіпсеті Kirin 990 5G і Android 10 з оболонкою EMUI 10 без вбудованих сервісів Google. Діагональ AMOLED-дисплеїв складе 6,1-6,2 і 6,5-6,7 дюйма відповідно. Однією з відмінностей моделі Pro стане перископна камера з 10-кратним оптичним зумом.

Дата виходу смартфонів

Наразі точної дати невідомо. Раніше представники Huawei повідомляли, що нова серія флагманських смартфонів буде представлена в березні у Парижі.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
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