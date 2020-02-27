Новий додаток SWYP – він нагадує TikTok, тільки з порно
Популярний порнографічний сайт YouPorn випустив додаток SWYP. Інтерфейс нового застосунка нагадує TikTok. Щоправда, там користувачі можуть перегортати короткі порнографічні ролики.
Про це YouPorn повідомила у своєму офіційному блозі.
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Що відомо про SWYP
Як ми вже згадували, програма нагадує TikTok з простим інтерфейсом без рекламних банерів.
SWYP працює на базі штучного інтелекту, тож сервіс запам’ятовує уподобання користувача і далі пропонує схожий контент.
Новий додаток SWYP схожий TikTok
Як працює SWYP
SWYP автоматично показує GIF-прев’ю відео. Якщо користувач свайпає ліворуч, то отримає повну версію ролика.
Окрім того, у SWYP можна переглядати ролики не тільки вертикально, але й горизонтально.
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