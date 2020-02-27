Новий додаток SWYP – він нагадує TikTok, тільки з порно

Популярний порнографічний сайт YouPorn випустив додаток SWYP. Інтерфейс нового застосунка нагадує TikTok. Щоправда, там користувачі можуть перегортати короткі порнографічні ролики.

Про це YouPorn повідомила у своєму офіційному блозі.

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Що відомо про SWYP

Як ми вже згадували, програма нагадує TikTok з простим інтерфейсом без рекламних банерів.

SWYP працює на базі штучного інтелекту, тож сервіс запам’ятовує уподобання користувача і далі пропонує схожий контент.

Новий додаток SWYP схожий TikTok

Як працює SWYP

SWYP автоматично показує GIF-прев’ю відео. Якщо користувач свайпає ліворуч, то отримає повну версію ролика.

Окрім того, у SWYP можна переглядати ролики не тільки вертикально, але й горизонтально.

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