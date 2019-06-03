Такого ми ще не бачили: Xiaomi та Oppo показали смартфони з підекранною камерою

Одразу два китайські виробники – Oppo та Xiaomi – показали свої прототипи смарфтонів із підекранною фронтальною камерою. Таке рішення зробить смартфон дійсно безрамковим.

Так, популярний інсайдер Ішан Агарвал опублікував відеоролик, де показав прототип смартфона Oppo, який отримає оригінальну камеру.

Читайте також: Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну

Ще один виробник – компанія Xiaomi – вирішила теж не відставати та теж продемонструвала цю технологію на спеціальній версії флагмана Mi 9.

Today is a good day, Xiaomi showed off the screen camera technology! A hidden camera was installed on the Xiaomi Mi 9 to achieve a self-portrait that looks good. pic.twitter.com/NJVGtWMvsC — Ice universe (@UniverseIce) 3 червня 2019 р.

Як це працює. Цю селфі-камеру не видно на екрані телефона. Вона з’являється лише тоді, коли запустити програму камера.

Коли чекати. Обидві показані версії смартфонів є лише прототипами. У компаніях поки не повідомляють, коли планують випустити смартфони з унікальною камерою. При цьому інсайдери припускають, що чекати їх у цьому році не варто.

Amazing news! OPPO executives show the real screen hidden camera technology, mass production time is unknown, are you excited? pic.twitter.com/VjtNarCMJB — Ice universe (@UniverseIce) 3 червня 2019 р.