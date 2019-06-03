Такого ми ще не бачили: Xiaomi та Oppo показали смартфони з підекранною камерою
Одразу два китайські виробники – Oppo та Xiaomi – показали свої прототипи смарфтонів із підекранною фронтальною камерою. Таке рішення зробить смартфон дійсно безрамковим.
Так, популярний інсайдер Ішан Агарвал опублікував відеоролик, де показав прототип смартфона Oppo, який отримає оригінальну камеру.
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Ще один виробник – компанія Xiaomi – вирішила теж не відставати та теж продемонструвала цю технологію на спеціальній версії флагмана Mi 9.
Як це працює. Цю селфі-камеру не видно на екрані телефона. Вона з’являється лише тоді, коли запустити програму камера.
Коли чекати. Обидві показані версії смартфонів є лише прототипами. У компаніях поки не повідомляють, коли планують випустити смартфони з унікальною камерою. При цьому інсайдери припускають, що чекати їх у цьому році не варто.
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