Такого в Україні ще не було: на сайти КМДА здійснили серйозну DDоS-атаку

На сервіси Київської міської державної адміністрації здійснили дуже серйозну DDоS-атаку. Щоправда, 90% спроб атакувати мережу успішно відбивала внутрішня система кіберзахисту.

В КМДА наголосили, що їхня система кіберзахисту забезпечила працездатність усіх міських сервісів.

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Деталі

Як розповіли у Адміністрації, за першу годину атаки зафіксували приблизно 1,5 мільйони оригінальних IP-адрес, з яких здійснювали спроби дестабілізувати роботу е-сервісів.

А за 20 хвилин система кіберзахисту змогла відхилити приблизно 4 мільярди атакувальних запитів.

За словами директора департаменту Юрія Назарова, за тривалістю та кількістю атакуючих ботів, таких викликів для кібербезпеки в Україні ще не було.

"Завдяки правильним налаштуванням та гнучкому багаторівневому захисту спеціалісти мінімізували втрати від кібератаки та змогли розблокувати трафік для міських е-сервісів", – каже Назаров.

Пробеми

Однак, після атаки система та зовнішні канали зв’язку працюють із суттєвим навантаженням. Відтак у КМДА попереджають, що можливі тимчасові обмеження доступу до е-сервісів або міських сайтів.

При цьому Назаров запевнив, що їхні фахівці працюють над тим, щоб вирішити ці проблеми та знизити навантаження.

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