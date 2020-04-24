Таємничий смартфон від Xiaomi: в мережу просочились деталі

Китайський виробник Xiaomi працює над "таємним продуктиом". Ним виявився смартфон з гнучким екраном. Цей пристрій буде складатись на зразок Galaxy Z Flip.

Як передає xda-developers.com, китайський виробник вже звернувся до Samsung, що налагодити постачання екранів Samsung Display.

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Журналісти посилаються на своїх інсайдерів, які розповіли, що Xiaomi хоче купити гнучкі OLED-дисплеї, на зразок тих, які використовуються в новій моделі Galaxy Z Flip.

Видання також припускає, що китайський виробник міг звернутися до LG Display за гнучкими OLED-дисплеями. Як відомо, LG поставляє гнучкі екрани для складаних смартфонів Huawei.

Що відомо про гнучкий смартфон від Xiaomi

За даними інсайдерів, масове виробництво гнучкого пристрою від Xiaomi почнеться в другій половині 2020 року. Відтак, у продаж цей телефон може надійти наприкінці 2020 або на початку 2021 року.

Так може виглядати гнучкий смартфон від Xiaomi / xda-developers

Також відомо, що у грудні 2019 року Xiaomi отримала патент на створення смартфона, який, судячи за ескізами, розкладається таким же чином, як Galaxy Z Flip.

На основі цих малюнків, дизайнер Вакар Хан створив рендер того, як може виглядати потенційний складаний смартфон від Xiaomi.

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