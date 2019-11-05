Нові смартфони та можливості: чим TECNO Mobile дивуватиме українців

Бренд TECNO Mobile, представлений в нашій країні у вересні 2018, за рік достатньо зміцнив свої позиції на українському ринку та щоквартально пропонує оновлення модельного ряду. У 4 кварталі 2019 українці отримають можливість придбати нові пристрої.

Одними з головних анонсів стануть смартфони CAMON 12 Series, які отримають передові камери. Окрім того, компанія представить оновлення ще двох лінійок, які зможуть похизуватися хорошими фотоможливостями та доступним цінником.

Керівник бізнесу TECNO Mobile в Україні Джеймс Чен розповів про нові лінійки смартфонів, які представлять для українців. А також про перспективи бізнесу на українському ринку смартфонів.

Смартфони CAMON 12 Series

Ця лінійка в першу чергу, характеризується потужними камерами. Нові смартфони отримали потрійні AI камери і безліч фішок для поліпшення якості фото. При розробці цих телефонів інженери врахували всі популярні віяння в сфері сучасної мобільної фотографії: знімки з ефектом боке, ширококутні фото з кутом огляду 120 градусів,

екстремальні макрозйомки на відстані від 2 сантиметрів від об'єкту і, звичайно, ультрачіткі кадри практично при будь-якому освітленні.



TECNO Mobile CAMON 12

Потрійна камера з головною лінзою на 16 Мп здатна на розумне розпізнавання сцен, зйомки в режимі HDR, оптимізацію фото за допомогою штучного інтелекту, наприклад, 3D обробку рельєфу обличчя, щоб знімки виглядали максимально природно.

CAMON 12 Series також отримали оновлену ​​HiOS 5.5 – власну графічну оболонку TECNO Mobile. Розробники компанії сфокусувалися на тому, щоб лаунчер крім краси, швидкості і простоти отримав корисні інтелектуальні функції:

смарт-панель, розширені налаштування захисту конфіденційної інформації, Smart Photo Cleanup (розумне очищення галереї), Intelligent Notification Management (розумне управління повідомленнями)

В Україні TECNO Mobile представить дві моделі серії – CAMON 12 і CAMON 12 Air. Кожна з них сильна і цікава по-своєму.

CAMON 12 обладнали подвійним регульованим селфі спалахом – два яскравих джерела світла на екрані зроблять фото чіткими і світлими, незалежно від умов зйомки.



TECNO Mobile CAMON 12 Air

Молодша модель CAMON 12 Air порадує тих, кому важлива якість картинки – в ній суперширокий екран з невеликим точковим вирізом, завдяки якому корисна площа дисплея збільшилася до 90%. До речі, в цій моделі також доступні всі найкращі фототехнології CAMON 12 Series.

Доступні новинки TECNO Mobile

Окрім того, вже в четвертому кварталі 2019 року, компанія представить ще два нових смартфони на українському ринку.

Один з них – SPARK 4, серед особливостей якого потрійна камера, трендові кольори потужна батарея ємністю 4000 мАг, швидка робота пристрою, великий і яскравий екран. Все це робить новий SPARK 4 чудовим варіантом для активних користувачів соціальних мереж.



TECNO Mobile SPARK 4

Ще одна новинка, яку анонсує компанія в Україні, – Pouvoir 3 Air. Смартфон отримає потужну акумуляторну батарею 5 000 мАг, якої вистачить до 4 днів роботи від одного заряду. Це стане в нагоді активним користувачам, спортсменам, мандрівникам.



TECNO Mobile Pouvoir 3 Air

Хоча цей смартфон позиціонують як бюджетний, він отримав основну та фронтальну камери з роздільною здатністю по 8 Мп, обидві зі спалахом, захист за допомогою сканера відбитків пальців і полегшену версію ОС Android 9 Pie Go Edition для швидкої роботи та економного енергоспоживання.

Які моделі TECNO Mobile представлені на українському ринку?

Сьогодні в Україні можна придбати смартфони чотирьох лінійок компанії TECNO – CAMON, SPARK, POUVOIR та POP. Всі ці моделі в супербюджетному та середньому ціновому сегментах.

Ми регулярно оновлюємо модельні ряди, щоб наші клієнти отримували максимально сучасну і досконалу продукцію, враховуємо всі потреби і запити споживачів і втілюємо їх очікування в нових моделях. Якщо рахувати продажі помодельно, то наші бестселери в Україні – POP 2 POWER і SPARK 3 PRO, споживачам полюбилося їх співвідношення ціни та якості,

– підкреслив Джеймс Чен.

Цікаво те, що українські покупці спочатку з інтересом, а потім з великим ентузіазмом сприйняли яскраві SPARK 3 PRO, хоча раніше спостерігали тенденцію серед українських користувачів купувати моделі в чорних корпусах.



TECNO Mobile POP 2F

Крім того, TECNO пропонує якісні функціональні кнопкові телефони – за ними спостерігають відмінну динаміку продажів, тому незабаром компанія поповнить модельний ряд ще двома доступними моделями. Адже для деяких користувачів кнопковий телефон – відмінне рішення в умовах скромного бюджету. Також є люди, які купують фічерфони в додаток до смартфонів. Наприклад, коли просто хочуть бути на зв'язку, але відпочивати від соціальних мереж. Хтось купує кнопковий телефон для родича у віці.

У вересні у нас була перша річниця на українському ринку.

І хоча поки рано підводити підсумки, ми з гордістю відзначаємо, що за цей рік нам вдалося побудувати відносини з рітейл-партнерами, заручитися підтримкою дистриб'ютора, а також отримати представленість на топових онлайн-майданчиках і в 600 оффлайн-магазинах по всій Україні, а до кінця року плануємо розширити охоплення до 1000 магазинів,

– резюмував Джеймс Чен.

Плани компанії на українському ринку

Україна – один з дуже важливих ринків для TECNO Mobile, і її прогрес дає підстави робити прогнози щодо розвитку всього регіону і найближчих великих ринків.

Зовсім недавно TECNO Mobile почали продажі в Казахстані і фахівці сподіваються додати до сім'ї TECNO ще кілька країн до кінця року.

Звичайно, продажі – це показник успішності роботи компанії, і їх зростання дає підставу планувати подальший розвиток, розширення модельного ряду більш дорогими моделями з поліпшеними характеристиками, але цей показник далеко не єдиний.

Для TECNO важливо, щоб покупець отримував найкращий користувальницький досвід, щоб продукт компанії робив життя яскравішим, простіше і цікавіше, щоб встановлювалися і підтримувалися зв'язки між людьми, щоб в красивих фото, зроблених за допомогою камерофонів TECNO зберігалися кращі моменти життя користувачів,

– підсумовує Джеймс Чен.