Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю

Скільки часу ви проводите зі своїм смартфоном? Я, до прикладу, не випускаю його з рук по 7-8 годин на добу. Тож питання автономності для мене чи не найважливіше при виборі нового гаджета. Звісно, можна носити з собою павербенк, але чи створює це комфорт під час користування?

Авжеж, ні. Мабуть, так само подумали у компанії Tecno, і випустили Pourvoir 2 Pro: потужний смартфон з акумулятором, який не залишить суперникам іншого вибору, ніж пасти задніх. Саме про досвід використання цього гаджета я розповім вам далі.

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Зовнішній вигляд

Усередині звичайної на вигляд коробки на мене чекав елегантний смартфон з приємним на дотик металевим корпусом. Ба більше, гаджет виглядав стильно – його не соромно викладати на стіл навіть під час нарад або ділових зустрічей. Крім того, в очі впали ще кілька родзинок, які однозначно роблять цей пристрій виграшним рішенням, порівняно з аналогами інших брендів.



Tecno Pourvoir 2 Pro виглядає дорожчим за свою ціну

Цікавим є той факт, що бренд Tecno Mobile добре відомий у всьому світі. Натомість, на український ринок виробник вийшов наприкінці 2018 року.

Зазначу, що його грані виготовлені з пластику, а це дозволить пристрою легше пережити падіння, а от сама задня кришка – металева. Практично всю передню панель смартфона займає екран з трендовим у 2019 році співвідношенням сторін 18:9. На перший погляд, діагональ у 6 дюймів робить пристрій незручним для тендітних жіночих ручок.



Смартфон доволі компактний, враховуючи діагональ екрану

Утім, Plus'ова версія самізнаєтеякого смартфона популярна саме серед представниць прекрасної половини людства, і вона більша, хоч і має меншу діагональ. До того ж, смартфон наділили IPS-екраном, який відзначається чудовою і природною передачею кольорів. А також він має відмінні кути огляду, що дозволяє з комфортом дивитися улюблені відео великою компанією.



Смартфон отримав насичений IPS-дисплей

Конкретно мій пристрій виконаний у золотому кольорі, а його передня панель – чорна. Таке рішення створює видимість, що у ваших руках смартфон без рамок навколо екрану. Звісно, якщо останній – вимкнений. Над основним елементом пристрою – дисплеєм – можна побачити селфі-камеру на 13 Мп, спалах для створення автопортретів в умовах поганого освітлення, набір датчиків, а також розмовний динамік. Світлодіодного індикатора сповіщень, на жаль, у смартфоні немає.



Смартфон отримав металевий корпус

Крутимо пристрій у руках і виявляємо ще одну родзинку, яка сподобається тим, кому доводиться користуватися водночас двома СІМ-картами. Tecno Pouvoir 2 Pro оснастили слотом на 2 СІМ-карти, а також окремим – для карти пам'яті формату micro SD. Таке рішення однозначно можна назвати виграшним, адже на борту пристрою 16 ГБ вбудованої пам'яті, які так і просяться до розширення.

Коротко про роз'єми й елементи керування. На верхній грані зліва дизайнери розташували 3,5-міліметровий аудіороз'єм, який усе більше виробників воліють прибрати, аби зробити пристрій ще тоншим. На правій грані згори донизу – здвоєний слот для СІМ-карт, качелька регулювання гучності та кнопка живлення.



У смартфон можна поставити одразу 2 СІМ-карти і карту пам'яті

На нижній грані від лівого краю до правого – решітка динаміка, вхід micro USB та мікрофон. Ліворуч же розмістили слот під карту пам'яті. На задній панелі акуратно вписали основну камеру на 13 Мп, світлодіодний спалах, а також сканер відбитків пальців.



Сканер відбитків пальців захистить ваші персональні дані

Тактильні враження однозначно приємні, адже смартфон зібраний відмінно. Нічого не скрипить і не хрустить. Його скошені грані дозволяють більш упевнено тримати гаджет у руках без боязні, що він "вирветься на волю".

Комплект поставки

Смартфон Зарядний пристрій Кабель micro USB OTG-перехідник Захисний чохол Вакуумні навушники Ключ для вилучення СІМ-карти Інструкція Гарантійний талон на 12+1 місяць по всій Україні



Пристрій може похизуватися пристойним комплектом поставки

Характеристики Tecno Pouvoir 2 Pro

Габарити

Почну з габаритів смартфона, аби ви могли зрозуміти, з яким пристроєм маєте справу. Отже, Tecno Pouvoir 2 Pro отримав 159,8 мм у висоту, 76,8 – у широту. Товщина смартфона усього 8.2 мм. Важить гаджет доволі пристойно – 171 грам, але це складно віднести до мінусів, адже всередині заховали пристойний акумулятор.



Така товщина дозволила залишити аудіороз'єм на 3,5 мм

Екран

Як я вже писав вище, смартфон отримав великий екран з діагоналлю 6 дюймів. Роздільна здатність усього 720 х 1440 пікселів (щільність – 268 ppi), що дозволяє витиснути максимум автономності з пристрою і зменшити кількість "візитів до розетки". А завдяки технології IPS ви не побачите жодного окремого пікселя – картинка виглядає чудово, шрифти чіткі.



Екран смартфона має функцію захисту очей

Утім, комфортно користуватися смартфоном в сонячний день у вас не вийде, адже яскравості екрана дещо забракне. Необхідно буде робити "хатинку" з рук, аби побачити щось.

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Процесор

За продуктивність Pouvoir 2 Pro відповідає доволі скромний 4-ядерний процесор Mediatek, який, тим не менше, чудово справляється з повсякденними задачами: браузингом в інтернеті, спілкуванням у соціальних мережах, прослуховуванням музики та переглядом відео.



Tecno Pouvoir 2 Pro ідеально підходить для повсякденних задач

Якщо ж говорити про ігри, то простенькі аркади для вбивання часу у чергах ідуть спокійно, але я рекомендую використовувати смартфон замість електронної книги. Цьому сприяє і діагональ, і акумулятор.

Автономність

Так, я розумію, що ви вже зачекалися на цей пункт. Отже, акумулятор у Tecno Pouvoir 2 Pro на 5000 мАг, і це, нагадаю, при товщині у 8.2 мм. Якщо ви – такий же смартфонозалежний, як і я, то від одного заряду можете розраховувати на повну добу активного користування, і при цьому у вас залишиться ще 35-40% заряду. Якщо ж присвячувати пристрою менше часу – його акумулятор дозволить забути про зарядку на два повних дні, що є просто приголомшливим результатом.



Автономність Tecno Pouvoir 2 Pro приємно вражає

Як довго можна дивитися відео на YouTube? До прикладу, година перегляду HD-відео на YouTube розрядила пристрій на 8%. Відповідно, від повного заряду можна розраховувати до 12 годин перегляду улюблених роликів, що звучить дуже круто!

Камери

Tecno Pouvoir 2 Pro отримав дві камери: основну та фронтальну, і обидві вони можуть похизуватися сенсорами на 13 Мп. Щодо основної камери, вона чудово справляється зі своєю роботою за умов хорошого освітлення. Цьому сприяє діафрагма f / 2.0. Кадри виходять чіткими, а от кольори дещо перенасиченими. Утім, іноді кадрам бракує динамічного діапазону, але це можна виправити, активувавши HDR.



Смартфон відмінно справляється з фотографуванням при достатньому освітленні



Втім, динамічного діапазону іноді бракує, що робить фото дещо блідими



З фото проти сонця смартфон впорався на відмінно



А от на цьому фото пристрій хибно виставив експозицію (небо пересвітлене)

Фронтальна камера має не лише пристойну роздільну здатність, а й режим "Портрет", який розмиває фон для прибирання зайвих об'єктів з кадру. Також пристрій уміє робити селфі-панораму з кутом у 120°.



Звичайне селфі та селфі, зроблене в портретному режимі

Пам’ять

Для зберігання фото та відео у пристрої, яким я користуюсь, передбачені 16 ГБ внутрішньої пам'яті, з яких доступні майже 8. Також на ринку доступна версія з 32 ГБ вбудованої пам’яті. Цей доволі скромний об'єм можна розширити за допомогою карт пам'яті micro SD до 32 ГБ. Приємно, що смартфон з коробки має 3 ГБ оперативки, а це дозволяє з комфортом перемикатися між програмами без їхнього перезавантаження.

Операційна система

Працює смартфон на базі Android 8.1 Oreo з оболонкою HiOS, яка вдало намагається маскуватися під "голий" Android. Сама по собі оболонка доволі непогана, але для максимальної зручності рекомендую встановити сторонній лаунчер. Також потішила можливість вибору між наекранними кнопками та управлінням жестами. Останні дозволяють використовувати всю площу екрану смартфона, що приносить неабияке задоволення від користування.



Працює смартфон на базі Android 8.1 Oreo

Захист персональних даних

Для захисту персональних даних у Pouvoir 2 Pro використовується відразу дві технології: сканер відбитків пальців, а також Face Unlock (він вивчає 108 точок вашого обличчя). Який, до слова, працює швидше, аніж традиційний дактилоскоп, але не може забезпечити абсолютну безпеку ваших персональних даних. Цікаво, що сканер обличчя може упізнати власника і в горизонтальному положенні смартфона, і навіть догори ногами.



Смартфон отримав можливість розблокування за допомогою обличчя

Стосовно сканера відбитків пальців, то його наявність у смартфоні такого цінового діапазону – насправді крута перевага. Яку однозначно зацінять, наприклад, користувачі мобільного банкінгу. Адже більше не потрібно буде вводити складні паролі для входу – достатньо лише прикласти палець!

Сценарії використання

А тепер трішки про сценарії використання, яких у цього пристрою безліч. Передовсім не варто забувати, що Tecno Pouvoir 2 Pro – смартфон, і його основна задача – підтримувати зв'язок у всіх доступних формах з вашими рідними та близькими. Мова і про дзвінки, і про месенджери, і про соціальні мережі, на які й припадає левова частка часу, проведеного за смартфоном. Коротко кажучи, чатитися – не перечатитися.



Tecno Pouvoir 2 Pro дозволить завжди залишатися на зв'язку

Якщо ж ви обожнюєте читати, то цей гаджет однозначно замінить вам електронну книгу. Тим більше, що виробник додав функцію захисту очей, яка дозволяє смакувати улюбленою літературою з комфортом і без шкоди для вашого зору.

Великий екран з багатовіконним режимом надає вам можливість, до прикладу, дивитися ролики на YouTube та відписувати на повідомлення без необхідності виходити з додатка. Особливо зручною ця функція буде для тих, хто багато часу проводить за написанням текстів. Зокрема, цей огляд я написав на смартфоні Pouvoir 2 Pro під час однієї зі своїх останніх подорожей.



Працюйте і розважайтесь з багатовіконним режимом

Мінікінотеатр у вашій кишені – так теж можна схарактеризувати цей смартфон, адже великий екран дозволяє з комфортом переглядати фільми та серіали. Тепер не буде сенсу перейматися, чим себе зайняти в дорозі.

Пристойний акумулятор дозволяє з комфортом використовувати смартфон замість GPS-навігатора, що однозначно припаде до душі мандрівникам, а також тим, хто часто роз'їжджає новими містами. Достатньо лише встановити оффлайн-навігацію, і ви забудете, що таке блукати незнайомими вулицями в пошуках пункту призначення.



З Tecno Pouvoir 2 Pro не потрібно перейматися про рівень заряду акумулятора

Будьте завжди в курсі того, що відбувається. Читайте актуальні новини на великому та яскравому дисплеї смартфона, і не задумуйтесь над тим, коли потрібно буде ставити його на зарядку.

Чи зможе цей смартфон замінити павербенк?На таку можливість натякає OTG-кабель, який іде в комплекті з пристроєм. Для того, щоб увімкнути цю функцію, потрібно зайти у Налаштування та вибрати пункт OTG. Після її активації за допомогою смартфона можна буде заряджати інші пристрої!



Смартфон може заряджати інші пристрої за допомогою OTG

Pouvoir 2 Pro ідеально підійде для людей поважнішого віку, адже користуватися пристроєм з великим екраном значно зручніше. Крім того, відсутність необхідності регулярно ставити його на зарядку позбавить стресових ситуацій, пов'язаних із різким переходом з кнопкових телефонів на смартфони.

Ціна

Ціна смартфона Tecno Pouvoir 2 Pro вас приємно вразить. За пристрій з акумулятором на 5000 мАг, 6-дюймовим IPS-дисплеєм, 3 ГБ оперативної пам'яті та металевим корпусом просять небагато. Для того, щоб насолоджуватися усіма можливостями спілкування без меж і залежності від розеток потрібно буде викласти лише одну мінімальну заробітну плату, а якщо бути точнішим – 3 999 гривень за версію з 16 ГБ флеш-пам’яті або 4 199 гривень за 32 ГБ. Такий цінник приємно вразить не лише тих, хто задумується над покупкою смартфона для себе, а й тих, хто хоче подарувати новенький гаджет своїй дитині, коханій людині або батькам.



Tecno Pouvoir 2 Pro зовсім не хочеться випускати з рук

Враження від користування

Tecno Pouvoir 2 Pro – смартфон для повсякденних задач, який однозначно припаде до душі кожному активному користувачу соціальних мереж. Переживання через заряд акумулятора втратять сенс. Більше не потрібно буде носити з собою павербенк. Насичений кольорами екран смартфона буквально стає причиною того, що його не хочеться випускати з рук.

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Спілкуйтеся, насолоджуйтесь улюбленими фільмами та літературою, подорожуйте. Робіть усе це з Pouvoir 2 Pro, який принесе неабияке задоволення від користування. До того ж, його ціна так і надихає до покупки.

Лазур Назарій

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