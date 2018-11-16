Нова технологія знижує продуктивність відеокарт NVIDIA GeForce RTX

Розробники гри Battlefield V випустили оновлення, в якому можна включити технологію трасування променів (RT). Гра стала першою з підтримкою технології DXR, що використовується для трасування променів в реальному часі відеокартами NVIDIA GeForce RTX. Проте тести самої карти із увімкненим RT залишають бажати кращого.

Про це повідомляє TechPowerUp.

Читайте також: NVIDIA представила бюджетну професійну відеокарту Quadro RTX 4000

Ресурс TechPowerUp вирішив протестувати продуктивність нових відеокарт, під час трасування променів і результати продуктивності чіпів виявилися невтішними.

У режимі DXR RayTrace Reflections з максимальною якістю трасування при роздільній здатності Full HD (1920 х 1080 пікселів) продуктивність відеокарти GeForce RTX 2080 Ti по частоті кадрів знизилася більш ніж в два рази.



Тести продуктивності відеокарт NVIDIA GeForce RTX в іграх

В інших режимах результати виявилися подібними, тільки при низькій якості трасування частота кадрів досягає 88 кадрів за секунду, що на 40% менше продуктивності без трасування.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно