Технології Huawei: як створити місто майбутнього – приклад Барселони

Нові технології Huawei можуть перетворити сучасний мегаполіс у Smart city.

Мегаполіс, що поєднав шарм старовинного міста та сучасні технології. Це Барселона — столиця автономної області Каталонія, яка створює майже чверть ВВП Іспанії. З 2012 року одне з найбагатших міст Європи та лідер за обсягом туристичних потоків почало змінювати інфраструктуру і вже за кілька років перетворилося на смарт-сіті.

Екологічні, майже безшумні автобуси, електронні табло зупинок на сонячних батареях, півтисячі станцій прокату велосипедів та "розумні парковки", які сповіщають водіїв про наявність вільних місць. Уся транспортна система стала більш технологічною та злагодженою. Мобільні додатки допомагають оптимізувати маршрут та зменшити викиди в повітря. І попри надзвичайно насичений трафік у місті майже не буває заторів. Змін зазнала і система прибирання сміття.

Його тут сортують і віддають на переробку. Контейнери оснащенні датчиками, завдяки яким служби контролюють наповнення та планують маршрут транспортування відходів. Система освітлення у Барселоні коригується залежно від погоди, пори року та доби.

Таким чином місту вдалося на третину скоротити споживання електроенергії. І це лише початок. Коли у Барселоні, та й в інших містах Іспанії запрацює мобільний інтернет п'ятого покоління, станеться справжній революційний прорив у розвитку міської інфраструктури та покращення якості життя людей.

Олександр Сербін, директор з розвитку бізнесу Huawei в Україні:

На одному квадратному кілометрі можна буде розмістити до мільйона датчиків, які будуть генерувати інформацію і віддавати в ефір. Стандарти мобільного зв'язку, які є зараз – не дозволяють підтримувати таку щільність з'єднання. А от 5G дасть можливість прийняти таку кількість підключених пристроїв і зробити міста розумними.

На разі Huawei має найбільш розвинені технології 5G у світі. Це увесь набір необхідних технічних рішень, які включають в себе мережі п'ятого покоління, хмари і власне пристрої (роутери, модеми, смартфони). Компанія вже на цілий рік випереджає своїх конкурентів в телекомі.

Смарт-рішення від Huawei змінюють міста і людей

Можливість отримувати інформацію з мільйонів підключених пристроїв - датчиків, сенсорів та камер, аналізувати її, будувати прогнози, коригувати роботу служб та життя міста в цілому. Такі технології впроваджує компанія Huawei. Її смарт рішеннями уже користуються більш як півтора десятка аеропортів світу, півсотні авіакомпаній, понад 2 сотні міст. Так, приміром, за допомогою "розумного" відео нагляду сучасні гігантські мегаполіси Сходу звели до мінімуму рівень злочинності.

За прогнозами експертів, масове впровадження мереж 5-го покоління в найближчому майбутньому дозволить підключити сотні мільярдів пристроїв. Відтак з розумними помічниками зміниться домашній побут. Так, робот-кухар може стати реальністю вже за пару років - розповідають в лабораторії Huawei в Китаї.

Приміром, якщо ви допізна працюєте в офісі, і хочете на вечерю страву з м'яса - вам не потрібно буде готувати. Робот це зробить за вас. Ви просто даєте команду зі свого смартфону. Так само холодильник вже здатний аналізувати ваші смаки, контролювати наявність продуктів і самостійно замовляти їх у маркеті.





Нещодавно компанія презентувала ще й новий вайфай-роутер для "розумного будинку". 5G-модем працює на базі Balong 5000 і підтримує бездротові з'єднання 4G і 5G. Швидкість зв'язку дозволяє завантажувати високоякісні відео розміром 1 ГБ всього за три секунди, а також без затримок пересилати відео з роздільною здатністю 8K.