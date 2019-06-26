Як вивести 16 видів плям

Сенсорні технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка

Сьогодні, в епоху науково-технічного прогресу, про це не варто особливо турбуватися – сучасні інноваційні рішення про все подбають за вас.

"Розумне" прання

Сенсорні технології iSensoric, якими оснащені деякі прилади побутової техніки Siemens, відкривають нову еру в розвитку пральних машин зокрема. Ці "розумні" пристрої збирають інформацію за допомогою сенсорів та надсилають її до центру управління. Система сама здатна визначити ступінь забрудненості та кількість завантаженої білизни, і налаштувати процес прання під кожен конкретний випадок, гарантуючи таким чином найкращий результат.

Інноваційні технології для чистоти і гігієни

Пральні машини Siemens нового покоління можуть справитись із 16 видами плям різної природи та складності. Трава, томати, червоне вино, жир – тепер це вже не проблема, навіть коли йдеться про делікатні тканини, які зазвичай не можна прати в гарячій воді. Пристрої оснащені системою sensoFresh, яка використовує активний кисень для обробки одягу. Завдяки цьому білизна буде гігієнічно чистою навіть після прання за температури 40 градусів Цельсія.

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Варто зауважити, що застосування активного кисню – це безперечне ноу-хау у сфері догляду за одягом. З програмою sensoFresh Ви і без прання видалите неприємний запах їжі чи цигарок з одягу – за якихось півгодини речі знову стануть ідеально свіжими та доглянутими.

Технологія справді унікальна, бо не використовує ніяких пральних засобів чи хімічних речовин. Активний кисень також очищає барабан всередині пральної машини, це запобігає появі бактерій. В результаті ви отримаєте бездоганну чистоту й гігієну, а ще – зекономлений час і нерви.

Система точного дозування прального засобу

Одне з актуальних питань перед початком прання: "Скільки прального засобу покласти у короб?". Та з пральними машинами від Siemens про це можна більше не турбуватися.

Siemens Побутова Техніка першою представила інтегровану систему точного дозування прального засобу – i-Dos. Пральна машина сама визначає тип тканини, жорсткість води, рівень забрудненості та об'єм одягу, який потрібно випрати, і відповідно до цього подає рівно стільки засобу, скільки потрібно для досконалої чистоти.

Унікальна технологія сушіння

Утім, ідеально випраний одяг це лише півсправи – потрібно ще його висушити. Система autoDry в сушильних машинах автоматично завершує процес, після того, як вміст вологи у білизні досяг оптимального рівня. Siemens Побутова Техніка уперше пропонує програму "Супер40": 40 хвилин і Ваша білизна суха – завдяки особливому режиму температури та оптимізації фази охолодження.

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Щоб висушити сорочку, не зім'явши її, більше не потрібно вивішувати її та чекати. Для делікатних речей, наприклад, верхнього одягу, використовують незмінно низьку температуру, що гарантує максимально дбайливе сушіння.

Ще один неприємний момент – у процесі експлуатації в конденсаторі сушарки накопичуються ворсинки, з часом це може суттєво підвищити рівень споживання електроенергії. Завдяки системі автоматичного очищення конденсатора, яку впровадив Siemens, відбувається мінімальне споживання енергії впродовж усього строку експлуатації. Тож Вам не потрібно ані очищати конденсатор вручну, ані переплачувати за спожиту електрику.

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Мінімум витрат і зусиль, максимум ефективності – це нова епоха в догляді за білизною із сенсорними технологіями iSensoric від Siemens Побутова Техніка.